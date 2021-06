Game of Thrones : Emilia Clarke revient sur l’erreur controversée du café

Monopoly - Jeu de Societe Game of Thrones Edition Collector - Jeu de Plateau - Version Française

A l'occasion de la sortie de la dernière saison de game of Thrones, Découvrez l'édition collector Monopoly game of Thrones ! Comme dans le jeu de société Monopoly classique, le but du jeu est d'être l'ultime joueur à ne pas faire faillite. Version française. Principe du jeu: parcourrez les terres légendaires de Westeros tout en achetant, vendant et échangeant des lieux appartenant aux sept couronnes. Comme dans le Monopoly classique il faut acheter le plus de propriétés possibles pour récolter un maximum de loyers. Entrez dans le monde de game of Thrones grâce au design du jeu mais aussi à la musique emblématique de la série jouée par le porte-carte en forme de trône de fer et en appuyant sur le bouton sur la boite. De 2 à 6 joueurs. Temps de la partie: environ 45 minutes. Âge recommandé: jeu pour adultes. Accessoires inclus: plateau de jeu, 6 pions, 28 titres de propriété, porte-carte en forme de trône de fer avec base musicale, 32 cartes chance, 32 tours de guet, 12 châteaux, 2 dés, 95 pièces de carton (42 dragons dorés, 53 cerfs argentés) et les règles du jeu en français. 2 piles AA de 1, 5V requises, piles de démonstration incluses. Vous aimez les jeux de société et partager un moment en famille ou entre amis? Monopoly game of Thrones est le jeu parfait à offrir en cadeau pour les adultes et tous les fans de la série.