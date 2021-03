Game of Thrones Broadway Play se déroule avec le retour des personnages emblématiques

Le monde de Westeros continue de s’étendre. Cette fois à Broadway. En effet, Game of Thrones Le créateur George RR Martin travaille actuellement sur un spectacle basé sur ses romans fantastiques bien-aimés. Le spectacle devrait arriver dans le courant de 2023, avec des plans pour l’apporter à New York, dans le West End à Londres et en Australie.

George RR Martin travaille aux côtés des producteurs Simon Painter et Tim Lawson (Les illusionnistes). Martin travaille personnellement sur l’histoire avec le dramaturge Duncan MacMillan (1984) et le réalisateur Dominic Cooke (Le Courrier). Il se déroulera lors d’un événement de l’histoire de Westeros appelé The Great Tourney at Harrenhal. Le concours en question a eu lieu 16 ans avant les événements de Game of Thrones, qui ouvre la porte au retour des personnages bien-aimés. La description officielle de la pièce se lit comme suit.

« La pièce emmènera pour la première fois le public plus profondément dans les coulisses d’un événement historique qui était auparavant enveloppé de mystère. Mettant en vedette plusieurs des personnages les plus emblématiques et les plus connus de la série, la production se vantera d’une histoire centrée sur l’amour, la vengeance, la folie et les dangers de la prophétie, révélant ainsi des secrets et des mensonges auxquels on n’a fait allusion que jusqu’à présent. «

Certaines possibilités pour les personnages qui peuvent apparaître sont Ned Stark, Lyanna Stark, Jaime Lannister, Lord Robert Baratheon, Prince Rhaegar Targaryen, Prince Oberyn Martell et Ser Barristan Selmy. Cependant, aucune confirmation n’a encore été fournie sur ce front. George RR Martin avait ceci à dire à ce sujet dans une déclaration.

«Les germes de la guerre sont souvent plantés en temps de paix. Peu de gens à Westeros savaient que le carnage allait venir lorsque les grands comme les petits se sont réunis à Harrenhal pour regarder les meilleurs chevaliers du royaume concourir dans un grand tournoi, pendant l’année du faux printemps. C’est un tournoi souvent mentionné pendant Game of Thrones de HBO, et dans mes romans, A Song of Ice & Fire … et maintenant, enfin, nous pouvons raconter toute l’histoire … sur scène. «

Cela fait partie de la liste toujours croissante de Game of Thrones projets à venir. Grâce au succès de l’adaptation originale de HBO, une série préquelle intitulée House of the Dragon est en route et devrait arriver l’année prochaine. Il existe également une poignée de projets supplémentaires en cours de développement dans l’univers de Martin. Dominic Cooke avait ceci à dire.

« Je suis ravi d’avoir l’occasion, par l’équipe de production dynamique de Tim Lawson, Simon Painter et Kilburn Live, de donner vie à un nouvel épisode de l’histoire épique de George RR Martin. L’une des inspirations de George pour le les livres originaux étaient des pièces d’histoire de Shakespeare, donc le matériel se prête naturellement au théâtre. Duncan MacMillan et moi passons un bon moment à creuser dans les luttes de pouvoir dynastiques au cœur de l’extraordinaire monde imaginatif de George et il a été extrêmement généreux et solidaire à la fois de nous. »

Quant à George RR Martin, il a récemment signé un très riche contrat de cinq ans avec HBO. Cela le tiendra occupé pendant un certain temps, même sans la pièce. Voilà pour ceux qui espéraient que Martin finirait enfin par Les Vents d’Hiver. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

Sujets: Game of Thrones