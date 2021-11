Game of Thrones avance avec une nouvelle préquelle

HBO

Alors que les fans de la série à succès HBO basée sur la pièce de George RR Martin attendent House of the Dragon, les détails d’autres fictions ont été confirmés. C’est le troisième spin-off à entrer dans les instances de production.

+ Critique sévère de la pizza à la réglisse

+ Suivez notre compte Instagram !

© IMDbLes fans se demandent toujours ce qui est arrivé à Daennerys.

Game of Thrones Ce fut l’un des événements télévisés les plus importants des 20 dernières années, avec un énorme niveau de fanatisme. La production de HBO a eu une fin controversée qui est encore débattue aujourd’hui, alors que le signal continue avec l’expansion de cet univers. En 2022 arrivera le premier spin-off, Maison du Dragon, et aujourd’hui, il a été confirmé qu’il y en a un autre qui commence à passer par sa phase de pré-production.

Il s’agit de Les contes de Dunk & Egg, une collection d’histoires qui ont été publiées dans trois livres (et pourraient avoir plus selon ce qui a été dit par George RR Martin). Ce sont les histoires de Ser Duncan le Grand et Œuf, qui avec le temps deviendra le roi Aegon V. Targaryen. Les événements se déroulent 90 ans avant ce qui a été montré dans Chant de glace et de feu et a servi d’inspiration pour la série originale.

La nouvelle a été confirmée par Date limite, où ils ont dit que Steve Conrad a été choisi pour l’écrire et en être le producteur exécutif. Parmi les œuvres les plus connues de Conrad des films comme Merveille et À la recherche du bonheur. De plus, il a de l’expérience dans le monde des séries grâce à Patriote, fiction publiée par Amazon Prime Vidéo.

Que sait-on du futur de Game of Thrones ?

Depuis HBO ils ont déjà confirmé qu’en 2022 (probablement tôt) ils commenceront à diffuser Maison du Dragon, la série qui racontera l’histoire de la famille targaryen et se déroulera trois siècles avant ce qui a été vu dans la série qu’ils ont commandée DB Weiss et Dan Benioff. Mais comme dit, ce ne sera pas le seul. N’oubliez pas non plus qu’il y a quelques années, Naomi Watts Il a même enregistré une partie d’un pilote pour un spin-off qui n’a pas vu le jour, de la même manière qu’il a été annulé Fond de puces, une retombée sur le secteur le plus pauvre de le débarquement du roi.

Game of Thrones a plus de séries en route, dont deux séries animées potentielles pour HBO Max un dont on ne sait rien et un autre sur l’empire d’or de Yi Ti, civilisation de Essos. Ils viendront aussi 10 000 navires sur princesse nymeria, qui a navigué avec son peuple le long de la rivière rhoïne depuis Essos jusqu’à Dorne, où ils ont commencé à vivre; et 9 voyages (ou Serpent de mer), sur Corlys velaryon, marin qui a navigué jusqu’à Yi Ti, qui apparaîtra dans Maison du Dragon et cela pourrait être le lien entre diverses spin-offs.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂