‘Game of Thrones’ aurait une série dérivée animée

Il a été révélé que ‘Le Trône de Fer’ aurait un série dérivée animée Développement.

Selon les informations de Le Hollywood Reporter, la nouvelle série animée en serait aux premiers stades de développement par HBO Max, même si pour le moment il n’a pas été officiellement confirmé.







Vous pourriez aussi être intéressé par: « Game of Thrones » a une nouvelle spin-off en développement

Selon la publication, la nouvelle série animée ferait partie de la stratégie de HBO travailler avec l’écrivain, George RR Martin, élargissant son travail à travers de nouveaux formats.

Le nouveau projet serait destiné à un public adulte, cherchant à obtenir un ton similaire à celui de l’émission originale par HBO.







Vous pourriez aussi être intéressé par: HBO subit sa plus grosse baisse de notation après – « Game of Thrones »

Récemment, HBO ont révélé avoir subi une énorme baisse d’audience après la fin de ‘Le Trône de Fer’, qui est tombé à 38 pour cent progressivement.

D’autre part, la série dérivée de ‘Game Of Thrones’, ‘House of The Dragon’ est en phase de pré-production, une fois que plusieurs membres de son casting ont été annoncés, qui seront dirigés par Paddy Considine, qui sera le protagoniste de la série.