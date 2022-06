Game of Thrones aura une suite sur Jon Snow sur HBO

HBO

Pas seulement la Maison du Dragon ! La série à succès de HBO aura un spin-off sur le personnage de Kit Harrington.

©IMDBGame of Thrones aura une suite sur Jon Snow.

Les fans de jeu des trônes a obtenu les meilleures nouvelles! Et c’est que la série de HBO vient d’annoncer une suite qui se concentrera sur Jon Snow. La fiction qui s’est terminée en 2019 continuera avec ça retombées qui mettra l’accent sur le personnage qui Kit Harrington Il a su interpréter pendant des années. Passez en revue ci-dessous tout ce qui est connu jusqu’au moment de la production intégrée à la franchise.

Selon The Hollywood Reporter, HBO développe déjà la première suite de jeu des trônes. L’équipe derrière ce phénomène traverse la première étape de cette série fantastique qui, depuis sa première originale en 2011, rassemble des fans du monde entier. Bien que sa diffusion se soit terminée il y a trois ans, vous pouvez toujours profiter de ses épisodes en streaming sur HBO Max.

Le même médium assure que, si le projet progresse, Kit Harrington est plus que disposé à revenir pour redonner vie à son personnage. Après avoir été nominé deux fois pour le Emmy Awards, pourrait revenir une fois de plus pour raconter la nouvelle étape de la vie de Jon Snow. Il convient de rappeler que, lors de la dernière saison, il a découvert que son vrai nom était Aegon Targaryen et était un héritier possible du trône.

À la fin de jeu des trônesLe rôle de Harrington a été exilé de Westeros et a laissé sa vie telle que nous la connaissions. THR assure : «Le projet bouleverserait la dernière saison, comme le dernier mot sur le sort des personnages survivants. Cela pourrait ouvrir la porte à la réapparition d’autres personnages comme Arya Stark, Sansa Stark et Brienne de Tarth”. En tout cas, la série vient de commencer sa production et il n’y a toujours pas de données confirmées de HBO à cet égard.

Avec cette nouvelle, ce sont déjà sept projets en cours autour de l’univers de jeu des trônes. Le prochain à avoir son lancement officiel sera Maison du Dragonla série préquelle dont la première est prévue pour 21 août et qui se déroule 300 ans avant l’histoire déjà connue. Le spectacle se concentre sur la montée de la famille et des stars Targaryen Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans et Matt Smith.

