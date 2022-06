Game of Thrones aura une suite de Jon Snow avec Kit Harington

L’acteur Kit Harington sera de retour sur HBO avec son personnage de Jon Snow pour la suite de »jeu des trônes ». La série, qui en est encore à ses débuts, aura Harington dans le rôle principal. Bien que plusieurs retombées de Game of Thrones aient déjà été signalées, étant »Maison du Dragon » le prochain à sortir, Jon Snow sera le premier personnage de la série originale à avoir son histoire après les événements de la finale de la série.

La série »Game of Thrones » est basée sur la série de livres fantastiques »A Song of Ice and Fire » créée par George RR Martin, dont Jon Snow comme l’un des personnages principaux de sa vaste distribution. Jon est présenté dans le premier épisode comme le fils bâtard de l’honorable Lord Eddard Stark, et quitte bientôt sa maison à Winterfell pour rejoindre la Garde de Nuit, une force militaire isolée qui a juré de protéger le royaume des ennemis humains et des menaces surnaturelles d’au-delà du mur. .

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Last of Us, série HBO : la première image montre les cliqueurs

Harington a été nominé deux fois pour un Emmy pour son interprétation de Jon, qui est devenu un guerrier et un leader sans précédent malgré des trahisons constantes, des dangers et des conflits internes, étant l’un des personnages préférés de » Game of Thrones ».

Bien qu’aucun détail sur l’intrigue du spin-off n’ait encore été révélé, il semble probable qu’il se concentrera sur ses voyages au nord du mur avec les sauvageons qui y vivent. La série offrira également l’occasion à d’autres personnages qui ont survécu à la fin de « Game of Thrones » de faire des apparitions et de donner aux fans une mise à jour sur leurs propres histoires.

Cela pourrait aussi vous intéresser : TLOR : The Rings of Power a déjà cinq saisons prévues







La première des retombées de « Game of Thrones » en développement, « House of the Dragon », se concentre sur la dramatique famille royale Targaryen et sera présentée en première le 21 août. Plusieurs autres préquelles ont été annoncées, traitant généralement de l’histoire de Westeros bien avant les événements de « Games of Thrones ». Ceux-ci incluent « 10 000 navires », qui se concentre sur l’ancienne reine Nymeria, et « Dunk and Egg », qui examine également des personnages de la dynastie Targaryen.

La série de suites centrée sur Jon Snow n’a pas encore de date de première ni de titre officiel.