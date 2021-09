« Game of Thrones » annonce sa première convention officielle

Malgré le fait que sa dernière saison controversée ait laissé beaucoup de ses fans indignés, la vérité est que la franchise télévisée qui a commencé avec la série HBO « Game of Thrones » est loin de se terminer, en particulier avec la première imminente de la série prequel. « House of the Dragon », qui sera l’une des productions les plus ambitieuses à être diffusée exclusivement sur la plateforme HBO Max.

Pendant ce temps, Warner Bros Entertainment a formé une alliance spéciale avec la société Creation Entertainment, chargée d’organiser les conventions officielles de séries telles que « Lucifer », « Supernatural » et « Star Trek », cette dernière se déroulant pendant 55 années consécutives. Ceci afin d’amener le monde de Westeros à sa première convention officielle.

« Game of Thrones Official Fan Convention » est le premier événement du genre à être officiellement autorisé par la franchise. Sa première édition est prévue du 18 au 22 février 2022 dans la ville de Las Vegas, Nevada. Selon Creation Entertainment, les fans pourront profiter d’un événement passionnant avec des invités spéciaux, des tables rondes, des produits exclusifs et bien d’autres surprises.

Les itinéraires de la convention seront annoncés au cours des prochains mois sur son site officiel. « Game of Thrones est un phénomène culturel avec une base de fans incroyable, et nous sommes ravis de les célébrer tous les deux avec la première convention officielle des fans », a déclaré Peter van Roden de Warner Bros. Themed Entertainment dans un communiqué de presse.

Ce sera une expérience vraiment inoubliable que nos fidèles et nouveaux fans vont adorer et apprécier.

En avril 2021, HBO a célébré ce qu’ils ont appelé « The Iron Anniversary », marquant les dix premières années depuis l’arrivée de « Game of Thrones » sur le réseau de télévision premium. En plus de la production de « House of the Dragon », les producteurs de la franchise ont actuellement en développement environ quatre autres projets se déroulant dans leur univers narratif.