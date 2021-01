«  Game of Thrones  » a une nouvelle spin-off en développement

Il a été révélé que ‘Le Trône de Fer’ aurait un nouveau retombées Développement.

Le nouveau projet sera intitulé, ‘Contes de Dunk et Egg’ et sera basé sur les romans de George RR Martin du même nom, situé 90 ans avant les événements de ‘Une chanson de glace et de feu’.







Selon les informations partagées par Variété, la série en est aux premiers stades de développement et suivra les aventures du protagoniste, Dunk (Sir Duncan le Grand) et Oeuf (Une jeune version de Aegon Targaryen).

La série ‘Contes de Dunk et Egg’ a trois romans écrits par Martin jusqu’à la date, ‘Le chevalier de la haie’ de 1998, ‘L’épée jurée’ de 2003 et ‘Le chevalier mystérieux’ de 2010.







Dans 2015, les trois romans ont été publiés dans un seul livre sous le titre, «Un chevalier des sept royaumes».

En revanche, la franchise a déjà un autre série dérivée en développement officiellement, ‘Maison du Dragon’, qui atteindra HBO dans 2022, suite à l’émergence du Maison Targaryen 300 ans avant Daenerys, interprétée par Emilia Clarke commencera à se battre pour le trône.