Game of the Show : Top 5 des jeux PS5 et PS4 de l’E3 2021

Regardez, ce n’était pas une année vintage pour les nouvelles annonces PlayStation 5 et PS4 à E3 2021. Sony a sauté l’événement, ce qui signifie que nous comptions sur des révélations de tiers, et – si nous sommes parfaitement honnêtes – la pandémie signifiait que la plupart des éditeurs n’avaient pas grand-chose à montrer. Cependant, ce n’était pas un lavage complet et total, car il y avait une poignée de projets prometteurs exposés.

Les critères de notre Jeu du spectacle sondage – auquel des milliers d’entre vous ont participé – exigeait que tout jeu candidat ait reçu une nouvelle bande-annonce ou une nouvelle démo de gameplay lors d’une présentation de l’E3 2021 ou lors du Fête du jeu d’été. De plus, il va sans dire que les jeux doivent sortir sur une plate-forme PlayStation, donc malheureusement pas de Starfield ici. C’est une déception, nous le savons.

Comme vous l’avez décidé, voici nos cinq meilleurs jeux PS5 et PS4 de l’E3 2021, avec le reste des dix premiers inclus pour l’intérêt :

Eh bien, nous ne savons presque rien à ce sujet, à part le fait que c’est une suite de A Plague Tale : Innocence et qu’il y aura beaucoup de rongeurs. La simple existence de la suite PS5 attendue d’Asobo Studios a cependant fait plus que suffisant pour propulser ce projet à la cinquième position de notre liste de présélection Game of the Show.

Battlefield 2042 s’annonce facilement comme le plus gros jeu de l’année, et tout ce que nous avons vu jusqu’à présent nous a convaincus que DICE est sur le point de livrer quelque chose de vraiment spectaculaire. L’ampleur des batailles en ligne à 128 joueurs du jeu de tir à la première personne est sans précédent, mais le développeur suédois ne s’est pas arrêté là, superposant des séquences météorologiques scandaleuses.

Vous pourriez être pardonné d’avoir l’impression que Far Cry 6 était le seul jeu à l’E3 2021 compte tenu de la fréquence à laquelle il est apparu, mais à part quelques cinématiques sérieusement datées, cela ressemble à un jeu amusant sur la série éprouvée. formule. Nous aimons particulièrement les nombreuses armes de fortune qu’Ubisoft a annoncées jusqu’à présent, y compris cette arme à feu construite à partir d’un Discman.

L’une des rares nouvelles annonces majeures de l’E3 2021, Marvel’s Guardians of the Galaxy d’Eidos Montréal ressemble à une solide adaptation de la série de bandes dessinées. Alors que le titre a été critiqué pour ses valeurs de production inférieures à la moyenne – franchement, il semble être une génération derrière la dernière récolte d’exclusivités PS5 – l’accent mis sur le mode solo a suscité des attentes, et l’espoir est que le développeur Deus Ex puisse tenir l’atterrissage .

Cela n’a jamais été mis en doute – la plus grande question est peut-être de savoir si cela se présenterait même. Dès qu’Elden Ring est apparu au Summer Game Fest la semaine dernière, nous savions qu’il était destiné à devenir Game of the Show. Au final, il a presque doublé le nombre de voix de son plus proche rival – en fait une valse pour le réalisateur Hidetaka Miyazaki et son équipe FromSoftware.

Certains ont critiqué les similitudes de la bande-annonce avec Dark Souls, arguant qu’il s’agit d’une nouvelle propriété intellectuelle de nom uniquement. Mais entre le monde ouvert et les nouvelles opportunités de jeu – vous pouvez invoquer stratégiquement des esprits sur le champ de bataille et même utiliser la furtivité – cela ressemble à une véritable évolution de la boucle emblématique du développeur légendaire.

Un gagnant confortable et mérité du Game of the Show.

Quels étaient vos jeux PS5 et PS4 préférés de l’E3 2021 et pourquoi ? Êtes-vous d’accord avec l’ordre de notre top cinq ? Parlez-en dans la section commentaires ci-dessous.