Game Awards 2020: The Last of Us Part II remporte le prix du jeu de l’année

11 déc.2020

Les Game Awards 2020 ont eu lieu hier soir, où l’émission a été pratiquement volée par The Last of Us Part II. En plus d’être récompensé par le « Jeu de l’année », The Last of Us Part II a également remporté le prix du meilleur jeu de réalisation, de narration, d’action / aventure, d’innovation dans l’accessibilité, la conception audio et la performance pour Laura Bailey. La cérémonie des Game Awards 2020 a été diffusée en direct dans trois studios à Los Angeles, Londres et Tokyo. Les prix ont été présentés par Geoff Keighley.

Les autres grands gagnants étaient aux prix du jeu étaient Square Enix Remake de Final Fantasy VII, lequel est le meilleur score et son et RPG, Enfers a remporté le meilleur jeu indépendant et jeu d’action, et Parmi nous a également atteint la finale en remportant le meilleur jeu multijoueur et le meilleur jeu mobile.

Les Game Awards 2020 ont également eu de grandes révélations et des looks exclusifs, qui comprenaient Final Fantasy VIISephiroth est le prochain Super Smash Bros Ultimate combattant, un teaser du prochain Dragon Age a été montré, et un aperçu de la dernière d’une nouvelle Parmi nous la carte a également été révélée.

Par ailleurs, Mortal Kombat 11 Ultimate a remporté le prix du jeu de combat, Animal Crossing: Nouveaux horizons a remporté la catégorie Family Game et le Microsoft Flight Simulator a remporté le jeu Sim / Stratégie.

Raji: une épopée ancienne, un jeu développé par une société basée en Inde, a été nommé pour la catégorie «Debut Indie Game», cependant, il n’a malheureusement pas gagné la nuit dernière. La catégorie a été remportée par Phasmophobie.

Voici une liste complète des gagnants des prix du jeu vidéo:

Jeu de l’année

The Last of Us Part II

Meilleure direction de jeu

The Last of Us Part II

Meilleur récit

The Last of Us Part II

Meilleure direction artistique

Fantôme de Tsushima (Sucker Punch)

Meilleur score et musique

Remake de Final Fantasy VII

Meilleur design audio

Le dernier d’entre nous, partie 2

Meilleure performance

Laura Bailey comme Abby, The Last of Us Part II

Jeux pour Impact

Dis moi pourquoi

Meilleur en cours

No Man’s Sky

Meilleur indé

Enfers

Meilleur mobile

Parmi nous (InnerSloth)

Meilleur support communautaire

Fall Guys: Knockout ultime

Innovation dans l’accessibilité

The Last of Us Part II

Meilleur VR / AR

Demi-vie: Alyx

Meilleure action

Enfers

Meilleure action / aventure

The Last of Us Part II

Meilleur jeu de rôle

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Meilleur combat

Mortal Kombat 11 / Ultime

Meilleure famille

Animal Crossings: Nouvel horizon (Nintendo)

Meilleur Sim / Stratégie

Microsoft Flight Simulator

Meilleurs sports / courses

Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2 (Visions vicariantes / Activision)

Meilleur multijoueur

Parmi nous (InnerSloth)

Meilleur jeu de début

Phasmophobie

Créateur de contenu de l’année

Valkyrae

.

