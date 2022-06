Gambit Script était « vraiment bon » et « plutôt comique », selon Léa Seydoux

Le film Gambit à longue gestation reste l’un des projets de films de bandes dessinées non réalisés les plus intrigants de tous les temps, et l’actrice Léa Seydoux a maintenant ajouté encore plus d’intrigue. Dans une interview avec Indiewire, Seydoux, qui avait été choisie pour le rôle féminin principal, a mis en avant la qualité du Gambit scénario avant de décrire le projet comme « une comédie ».

« Le scénario était vraiment bon. Il y avait des morceaux amusants, mais ils voulaient faire plus d’une comédie.

Le rôle qu’aurait joué Léa Seydoux aurait été le personnage de Marvel Bella Donna Boudreaux, une création de Jim Lee et Scott Lobdell. Amie d’enfance de Gambit AKA Remy LeBeau, Bella Donna Boudreaux est issue d’un gang rival, respectivement les Thieves et les Assassins, à la Nouvelle-Orléans. Leurs vies se croisent encore et encore alors que les amants maudits affrontent une variété de méchants Marvel différents, Gambit utilisant sa capacité à charger des objets avec une énergie explosive et Bella Donna sa télékinésie.

Après avoir fait l’éloge du scénario, Seydoux a ensuite salué le rôle de Bella Donna Boudreaux elle-même, expliquant que cela aurait été un nouveau terrain pour elle.

« J’ai l’impression qu’en Amérique, les gens ont plus d’imagination. On m’a proposé des films très très éloignés de ce que j’ai fait et je me dis ‘Oh. Intéressant.’ J’aime sentir que je peux m’adapter. Pour moi, c’est très exotique.

Channing Tatum aurait joué le rôle de Gambit dans le film annulé

Travail sur l’improduit Gambit le film a commencé en 2014, avec 22 rue du saut et La cité perdue la star Channing Tatum a signé pour jouer le rôle principal. Plusieurs réalisateurs ont exprimé leur intérêt en cours de route, notamment Rupert Wyatt et Doug Liman, Reid Carolin devant produire aux côtés de Tatum. Après tant d’allers-retours et de faux départs, le X Men spin-off a été officiellement annulé en mai 2019. Depuis lors, plusieurs détails sont apparus concernant ce que Gambit aurait impliqué, Carolin décrivant le film comme le « mutant Goodfellas ».

« Nous avons créé ce monde à la Nouvelle-Orléans qui était une ville de mutants qui ne se souciaient pas de sauver le monde », a-t-il expliqué. « Ils sont allés là-bas pour pouvoir utiliser leurs pouvoirs pour faire la fête et se connecter, et leurs mains pouvaient faire frire le de la graisse chez McDonald’s et quoi que ce soit d’autre et la chose la plus difficile à faire pour eux était de tomber amoureux parce qu’ils pouvaient lire dans les pensées de l’autre, ou lorsqu’ils se disputaient, ils pouvaient transformer une table en grenade et envoyer leur partenaire à l’hôpital ou quoi que ce soit. Donc, c’était tout ce genre de combats et de désaccords mutants de bas niveau, et nous nous asseyons dans ce monde de la mafia – presque un peu comme un mutant Goodfellas à la Nouvelle-Orléans.

Malheureusement, Gambit ne verra jamais le jour, le projet étant désormais voué à rester sur le « et si ? liste des films non produits de tous les temps. On retrouve ensuite Léa Seydoux aux côtés de Viggo Mortensen et Kristen Stewart dans le retour à l’horreur corporelle du réalisateur David Cronenberg, Crimes du futur.