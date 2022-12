Gambit: Concept Art du spin-off X-Men annulé de Channing Tatum révélé

Nous ne saurons peut-être jamais ce que cela aurait été de voir Channing Tatum mettant en vedette dans le Gambit film qui n’a jamais vu le jour, mais les fans peuvent avoir un petit aperçu grâce à une illustration conceptuelle récemment publiée. Pendant des années, Tatum avait été attaché à un projet Gambit film, mais le film est finalement mort dans l’enfer du développement avant que la production ne puisse commencer. Le X Men la franchise est mise sur la glace avec des plans pour redémarrer le groupe pour le MCU a suspendu la production de tous les projets suivant ces personnages pour l’instant, sans la prochaine Dead Pool 3 qui présente Hugh Jackman de retour en tant que Logan.





En tout cas, l’avenir de Gambit n’est pas clair, mais l’illustrateur senior et scénariste Anthony Winn a fourni des cadres de storyboard qui ont été créés pour le film non réalisé. Les quatre images, partagées sur ArtStation (par The Direct), révèlent le Gambit de Tatum assis sur une camionnette près d’une petite cabane qu’il appelle vraisemblablement chez lui. Il tient une bouteille de bourbon qui semble être dynamisée par les super pouvoirs du personnage, le super-héros clairement en colère contre quelque chose. Il lance la bouteille, la faisant exploser au loin tout en abattant une clôture. C’est tout ce qu’on nous donne, mais la petite poignée d’images fournit quelques indices sur le long métrage annulé.

Voir les cadres ci-dessous.

Dommage pour les personnes impliquées que le projet n’ait pas abouti. La co-star de Tatum qui aurait également joué le rôle principal en tant que Bella Donna Boudreaux, Lea Seydoux, a récemment décrit le scénario comme « vraiment bon », notant que le film comportait de nombreux éléments comiques avec son action.

« Le scénario était vraiment bon, il y avait des morceaux amusants, mais ils voulaient faire plus d’une comédie », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression qu’en Amérique, les gens ont plus d’imagination. On m’a proposé des films très très éloignés de ce que j’ai fait et je me dis ‘Oh. Intéressant.’ J’aime sentir que je peux m’adapter. Pour moi, c’est très exotique.





Gambit devient Nixed traumatisé Channing Tatum

Seydoux était évidemment déçu que Gambit mort, mais pour Tatum, c’était plus que dévastateur. L’acteur a également expliqué que le film était essentiellement un projet de rêve pour lui, et il a décrit l’annulation du projet comme un sentiment de perte d’un ami proche. Tatum a également admis qu’il n’avait pas pu regarder tout films Marvel depuis, car cela lui rappelle beaucoup d’avoir son Gambit film écrasé.

« Une fois que Gambit est parti, j’étais tellement traumatisé », a-t-il expliqué. « J’ai éteint ma machine Marvel. Je n’ai pu voir aucun des films. J’ai adoré ce personnage. C’était trop triste. C’était comme perdre un ami parce que j’étais tellement prêt à le jouer. J’aimerais qu’ils reconsidèrent, parce que c’est un très bon projet. Peut-être un jour. »

Qui sait ce qui se passera avec l’avenir des X-Men dans le MCU, mais jusqu’à ce que les annonces officielles de casting soient faites, il reste possible que Tatum puisse un jour apparaître sous le nom de Gambit.