Gambit : chronologie du film avec Channing Tatum qui n’a jamais vu le jour

l’acteur de Magic Mike Il faut près d’une décennie mettant en vedette des rumeurs sur le personnage de X Men. L’apparition de mutants dans le MCU pourrait lui ouvrir des portes.

©IMDBLe projet a passé près d’une décennie sans avancer.

Pour channing tatumla dernière décennie de merveille c’était un traumatisme. Ce qui semblait être une union immédiate entre le studio et le protagoniste de Magic Mike est venu à rien, après plusieurs tentatives dans lesquelles il a parlé de pouvoir apporter un nouveau X Men au grand écran. Gambit elle était sur le point d’être réalisée mais plus d’une fois tout a échoué et les raisons sont beaucoup plus évidentes qu’on ne le croit.

Le projet a commencé à prendre forme en 2013, juste avant l’arrivée de Dead Pool avec Ryan Reynolds. Cependant, les années qui suivirent furent terribles pour les deux Tatum quant au personnage mutant, avec trois réalisateurs qui se sont retirés pour des raisons différentes. Rupert Wyatt (L’Ascension de la Planète des Singes) Doug Liman (L’identité Bourne) Oui Goré Verbinski (Pirates des Caraïbes) étaient sur la liste de paie mais n’ont abouti à rien. Des trois, le dernier est celui qui a révélé publiquement les raisons de son départ.

L’achat de Renard de la part de Disney et l’échec de Les quatre Fantastiques (dirigée par Josh Trank en 2015) a entraîné une forte réduction du budget de tournage. En outre, Disney Il ne semblait pas très intéressé à donner les rênes aux mutants comme il les avait vus jusqu’à présent. Pensez à ce qui a été fait avec Les nouveaux mutants pour tout comprendre. La logique est évidente : Disney entend construire à partir de zéro sa vision de les x-men et insérez-les lentement dans l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Pour channing tatum, tout cela est devenu plus qu’un casse-tête. Dans une interview accordée à Variety, il est venu assurer qu’il resterait « traumatisé » pour les allées et venues du projet et que pour cette raison, il n’a vu aucun film de merveille. « J’ai adoré ce personnage. Elle était très triste. C’était comme perdre un ami parce que j’étais tellement prêt à le jouer. »a-t-il déclaré dans une récente interview avec le média susmentionné.

Le projet refusé à Channing Tatum

Bien que certains supposent que, tôt ou tard, Tatum mettra sur la peau de Rémy LeBeauil semble que l’acteur n’en soit pas si sûr. Channing J’allais le réaliser avec le producteur de Magic Mike, Caroline Reidmais Disney ils leur ont dit non. « Le studio ne voulait pas que je le réalise. Ils ont littéralement préféré que quelqu’un d’autre le fasse tant que ce n’était pas moi parce que je n’ai jamais rien réalisé. »dit l’acteur. D’après ce qu’ils ont révélé avec Reidserait un long métrage pour les plus de 18 ans, dans le style de Dead Poolça allait être tourné à la Nouvelle-Orléans et ils feraient « une comédie romantique de super-héros »comme dit Reid. « La thèse était que la seule chose plus difficile que de sauver le monde est de faire fonctionner une relation »a-t-il conclu.

