Galerie Disney: La saison 2 de Mandalorian devrait-elle être diffusée le jour de Noël?

Galerie Disney: Le Mandalorien La saison 2 devrait être diffusée le jour de Noël. Disney + n’a pas encore annoncé officiellement que la deuxième saison est en route, mais cela changera probablement dans les prochaines semaines. Le mandalorien la saison 2 se terminera le 18 décembre, donc avoir la première de la série en coulisses la semaine suivante serait une bonne nouvelle pour Guerres des étoiles fanatiques. La saison 1 de la série Disney Gallery a emmené les fans sur le plateau et a révélé comment Jon Favreau et Dave Filoni ont donné vie à la série à succès Disney +.

Tandis que Le mandalorien la saison 1 s’est terminée l’année dernière, Guerres des étoiles les fans ont dû attendre six mois pour Galerie Disney: La saison 1 des mandaloriens. Si la nouvelle saison fera ses débuts plus tard en décembre, cela signifie qu’elle a probablement été réalisée au moment du tournage de la saison 2. Quant à ce qui sera montré cette fois-ci, tout dépendra probablement du moment où la majorité de la saison 2 sera terminée. S’il s’agissait d’une crise de santé pré-publique, nous pouvons probablement nous attendre à davantage d’entretiens en table ronde avec les acteurs et l’équipe. Sinon, il montrera plus que probablement des interviews virtuelles avec les acteurs et l’équipe.

Galerie Disney: La saison 1 des mandaloriens a emmené les fans à travers le processus de tournage, l’héritage de George Lucas Guerres des étoiles, comment le casting a donné vie aux personnages, la technologie révolutionnaire de la série, le talent artistique derrière les modèles pratiques, les effets et les créatures de la série, ainsi que les influences créatives, la partition emblématique et les liens avec Guerres des étoiles personnages et accessoires de toute la galaxie. Donc, on pense que Galerie Disney: The Mandalorian Saison 2 serons les mêmes.

Le mandalorien la saison 2 est actuellement en cours et tout le monde a hâte de voir ce qui se passera ensuite. Pendant que nous attendons tous de voir où l’Enfant s’intègre dans tout et ce que Moff Gideon veut vraiment, Galerie Disney: The Mandalorian Saison 2 fournira des réponses sur la façon dont tout a été fait. En parlant de la saison 1, Jon Favreau a déclaré que la série en coulisses est “une occasion pour les fans de la série de jeter un coup d’œil à l’intérieur et de voir une perspective différente, et peut-être une meilleure compréhension, de la façon dont Le mandalorien se sont réunis et certains des contributeurs incroyablement talentueux tout au long de la saison 1. “

Les acteurs et l’équipe semblent passer un bon moment à faire Le mandalorien, qui a été montré dans Galerie Disney: La saison 1 des mandaloriens. La narration commence déjà à intégrer davantage le passé de la franchise dans de nouveaux épisodes, et beaucoup se demandent où la série ira ensuite et qui apparaîtra ensuite. Alors que la saison 2 laissera probablement plus de questions que de réponses, la série Disney + dans les coulisses montrera à tout le moins comment tout a été abordé et porté sur le petit écran pour les fans du monde entier. Le site Web What’s Coming on Disney + a été le premier à annoncer Galerie Disney: The Mandalorian Saison 2.

