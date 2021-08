Galaxy Z Fold3 : le déverrouillage du bootloader désactive toutes les caméras

Si vous souhaitez déverrouiller le bootloader du Samsung Galaxy Z Fold3, vous feriez mieux d’attendre un peu. Selon un rapport, après avoir déverrouillé le smartphone, toutes les caméras ne sont plus fonctionnelles.

Les utilisateurs qui souhaitent installer un système d’exploitation modifié (ROM personnalisée) sur leur smartphone ou qui souhaitent des droits root doivent au préalable déverrouiller le bootloader de leur appareil. En plus de plus de liberté et de fonctionnalités, le déverrouillage présente également certains inconvénients. Certains services, tels que les applications bancaires et de paiement, cessent de fonctionner en raison de risques de sécurité potentiels.

Le Galaxy Z Fold3 présente désormais un autre inconvénient pour les utilisateurs. Après le déverrouillage, ils ne peuvent plus utiliser leurs caméras, comme l’ont signalé les développeurs XDA.

Si vous ignorez l’avertissement lors du déverrouillage du bootloader, vous devez accepter les caméras désactivées.



Image : © Développeurs XDA / ianmacd 2021



Malgré tous les risques, deux membres de la communauté XDA ont osé déverrouiller le bootloader sur le Galaxy Z Fold3. Tel que rapporté par les développeurs XDA, un avertissement apparaît avant le déverrouillage, informant les utilisateurs de la perte de la fonctionnalité de l’appareil photo. Il y est écrit : « Le déverrouillage du chargeur de démarrage permet d’installer des systèmes d’exploitation créés par vous-même. Cela conduit au fait que les caméras sont désactivées et peuvent garantir que le smartphone ou les applications ne fonctionnent plus correctement. »

Les membres de XDA 白 い 熊 et ianmacd ont déverrouillé leurs appareils malgré l’avertissement et ont confirmé que les caméras avaient vraiment cessé de fonctionner. L’application d’appareil photo standard et les applications d’appareil photo tierces et le déverrouillage du visage refusent de fonctionner.

Les fonctions de sécurité de KNOX et Samsung Pay seront également désactivées.

Sony a également désactivé les caméras dans le passé

On ne sait pas pourquoi, lors du déverrouillage du bootloader, en plus des fonctionnalités KNOX et Samsung Pay, Samsung verrouille désormais également les caméras du Galaxy Z Fold3. On ne sait pas non plus si la société étendra cette approche à d’autres modèles de smartphones à l’avenir.

Cependant, Samsung n’est pas le premier fabricant dont les appareils ont des problèmes de caméra après avoir déverrouillé le bootloader. En 2018, les caméras de certains smartphones Sony Xperia ont également refusé de fonctionner après l’activation du bootloader. Le problème à l’époque : lorsque le bootloader est déverrouillé, les clés dites DRM sont supprimées. Cependant, ceux-ci étaient absolument nécessaires pour les fonctionnalités propriétaires des caméras. Cependant, Sony a pu résoudre ce problème plus tard.