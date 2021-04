Galaxy Z Fold Tab: la tablette pliable complète les smartphones pliables

Une autre indication suggère une tablette pliable de Samsung. Le Galaxy Z Fold Tab devrait même bientôt arriver sur le marché. Il devrait compléter les smartphones pliables Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Une marque déposée auprès de l’Office européen des brevets EUIPO indique une tablette Samsung pliable. « Samsung Z Fold » est l’entrée, qui en tant que telle pourrait également représenter un smartphone – mais elle a été entrée pour la zone « Tablet Computer ». Let’s Go Digital l’a découvert (via Notebookcheck). Désormais, la Galaxy Z Fold 2 est déjà une petite tablette lorsqu’elle est dépliée. Apparemment, le Galaxy Z Fold Tab est conçu comme une petite tablette qui peut être ouverte en une grande tablette.

Peut être utilisé comme cahier

Déjà le 6 avril, le fuyant Tron de la Corée du Sud natale de Samsung a publié des informations supposées sur le Galaxy Z Fold Tab Twitter. On dit qu’il a deux charnières, l’une repliée vers l’intérieur et l’autre repliée vers l’extérieur. En repliant le fond vers l’intérieur, l’utilisateur peut utiliser l’appareil comme un ordinateur portable. Samsung avait précédemment déposé un brevet auprès d’autres autorités pour une tablette pliable qui a une partie plus épaisse avec des haut-parleurs, un appareil photo, etc. Samsung a probablement dit au revoir à ce design, qui rappelle celui du premier smartphone Galaxy Fold.

Probablement avec l’entrée S-Pen

Le dernier Galaxy Z Fold Tab prendra probablement en charge le S Pen et apportera un verre ultra-mince plus stable. Il pourrait également être étanche comme le prochain Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3. Let’s Go Digital suppose qu’il pourrait y avoir un teaser pour le Z Fold Tab lors de la présentation des smartphones pliables. La sortie devrait avoir lieu au premier trimestre 2022.