Galaxy Z Fold 3 : l’écran Eco²OLED réduit considérablement la consommation de la batterie

Samsung utilise la nouvelle technologie d’affichage Eco²OLED dans le Galaxy Z Fold 3. Cela devrait réduire la consommation de la batterie du téléphone de 25 %. La nouvelle technologie pourrait également être utilisée dans d’autres smartphones à l’avenir.

L’écran est sans aucun doute l’un des plus gros consommateurs d’énergie sur un smartphone – et le Samsung Galaxy Z Fold 3 en a beaucoup. Afin de réduire la consommation de la batterie de l’appareil, Samsung affirme avoir développé un nouveau type d’écran appelé Eco²OLED. Le fabricant a révélé lundi les détails de la nouvelle technologie sur son site Web coréen (via Android Authority).

Un écran avec 33 % de flux lumineux en plus

Selon le fabricant, « Eco² » dans le nouveau présentoir signifie économique (économique) et écologique (écologique). La plus grande particularité est que le nouvel écran n’a pas besoin de filtre polarisant en plastique. Ceci est normalement nécessaire pour refléter la lumière provenant de l’extérieur. Cependant, le filtre de polarisation garantit également qu’une partie de la lumière émanant de l’écran lui-même est bloquée.

En éliminant le filtre et en modifiant la matrice de pixels, le Galaxy Z Fold 3 peut émettre 33% de lumière en plus avec la même luminosité. L’affichage apparaît plus lumineux. Selon Samsung, cela réduit également la consommation de la batterie de 25 % par rapport à un écran OLED conventionnel.

La nouvelle technologie aide également avec les caméras sous-écran

La technologie d’affichage de la caméra frontale, installée sous l’écran, est également utile. La suppression du filtre de polarisation garantit que plus de lumière peut passer à travers l’écran sur le capteur de la caméra. Samsung évalue également positivement l’omission du filtre de polarisation, car cela signifie que globalement moins de plastique est requis dans la production des écrans.

Jusqu’à présent, le nouvel écran Eco²OLED n’a été utilisé que dans le Galaxy Z Fold 3. Surtout, les propriétés positives en ce qui concerne la consommation de la batterie pourraient garantir que cette technologie d’affichage sera également utilisée dans d’autres smartphones à l’avenir.