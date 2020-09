Galaxy Z Fold 2 présenté: Samsung accélère dans presque tous les domaines

Avec le Galaxy Z Fold 2, Samsung veut enfin proposer le smartphone pliable que le Galaxy Fold aurait dû être de l’année dernière. Ici vous pouvez découvrir ce qui s’est amélioré dans le successeur.

Samsung a présenté son nouveau smartphone pliable Galaxy Z Fold 2 lors d’un événement déballé début août, et la société a maintenant officiellement présenté l’appareil avec toutes ses fonctionnalités et spécifications. Une chose devient vite claire: Samsung a souhaité améliorer son prédécesseur, le Galaxy Fold, dans autant de domaines que possible.

Ancien design, mais en mieux

En termes de conception de base, Samsung n’a pas beaucoup changé par rapport au Galaxy Fold. Le Galaxy Z Fold 2 est également un smartphone dont l’écran principal est replié vers l’intérieur. L’écran AMOLED principal à l’intérieur est légèrement plus grand que son prédécesseur et a une diagonale de 7,6 pouces. L’écran a également une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Lorsqu’il est ouvert, le Z Fold 2 mesure 7,6 pouces.

En variante, un mode adaptatif peut être activé dans lequel le smartphone adapte la fréquence de rafraîchissement au contenu respectif. Par exemple, le Galaxy Z Fold 2 n’affiche que les livres électroniques à 11 Hz afin de réduire la consommation de la batterie lors de la lecture.

Il n’y a plus d’encoche disgracieuse pour la caméra frontale dans le nouveau modèle, à la place, Samsung a caché la caméra Seflie de 10 mégapixels dans un petit trou en haut de l’écran – similaire au Galaxy Note 20.

L'écran externe a considérablement augmenté par rapport à son prédécesseur.

L’affichage à l’extérieur du smartphone s’est également développé. Au lieu du petit écran disgracieux de 4,6 pouces du prédécesseur, il existe maintenant un écran AMOLED de 6,2 pouces presque sans bordure avec un appareil photo supplémentaire de 10 mégapixels. Le Z Fold 2 dispose donc au total de cinq capteurs et objectifs de caméra.

Le Galaxy Z Fold 2 est plus flexible

Samsung a également repensé la charnière avec laquelle le Galaxy Z Fold 2 s’ouvre et se ferme. Le smartphone peut non seulement être ouvert et fermé, mais peut également être utilisé à moitié ouvert à des angles compris entre 75 et 115 degrés. Samsung appelle ce mode Flex et a adapté son logiciel en conséquence.

Le smartphone peut être ouvert sous différents angles.

Les applications doivent adapter leur affichage en mode Flex afin que tout le contenu soit affiché dans la partie supérieure de l’écran, tandis que la partie inférieure est conçue comme une surface de contrôle. Le principe correspond à celui d’un ordinateur portable. Certaines applications devraient déjà fonctionner en mode Flex au lancement, mais nous doutons que ce soit le cas dans tous les domaines.

Le logiciel fait la différence

Samsung semble généralement s’être intensifié, notamment dans le domaine des logiciels. La surface entière du Galaxy Z Fold 2 est encore plus adaptée à l’écran pliable et au facteur de forme qui en résulte que ce n’était le cas avec le prédécesseur.

Un exemple: si plusieurs applications sont utilisées en parallèle sur l’écran, des éléments individuels tels que des images et des fichiers peuvent parfois être déplacés d’une application à l’autre par glisser-déposer. Cependant, cela ne devrait être possible qu’avec des applications spéciales. Samsung a démontré la fonctionnalité en utilisant la suite Office de Microsoft.

Le contenu des applications compatibles peut être déplacé directement vers les applications voisines.

Une autre fonctionnalité pratique est la possibilité de prendre des captures d’écran des trois applications en parallèle avec jusqu’à trois applications ouvertes en même temps, puis de sélectionner laquelle d’entre elles doit être utilisée.

La caméra est particulièrement spéciale en ce qui concerne le logiciel

Lorsqu’il s’agit de prendre des photos, le Samsung Galaxy Z Fold 2 marque surtout avec son facteur de forme et le logiciel qui lui est adapté. Lors de l’utilisation de l’application appareil photo, l’écran principal est divisé en deux parties. Le viseur peut alors être vu dans une partie de l’écran, tandis que l’autre zone montre le dernier sujet photographié. De cette manière, le photographe a la possibilité de capturer un motif encore plus beau qui vient d’être pris.

L’application appareil photo doit tirer pleinement parti de l’écran du smartphone pliable.

Pratique également: lors de la prise de portraits, la personne photographiée peut se voir sur l’écran avant pendant la prise de vue et sait ainsi à quoi elle ressemble sur la photo.

La configuration de la caméra n’est pas aussi spectaculaire que sur le Galaxy Note 20 Ultra.

Le côté technique de la caméra principale, en revanche, est presque un peu ennuyeux. Samsung installe trois objectifs pour le grand angle standard, l’ultra grand angle et le zoom. Le capteur de 102 mégapixels du Galaxy Note 20 Ultra n’est pas utilisé, ni le téléobjectif avec un grossissement cinq fois. Au lieu de cela, le constructeur mise sur trois 12 mégapixels et un double zoom optique.

Processeur rapide, beaucoup de mémoire, grosse batterie

L’appareil photo est le seul domaine dans lequel le Galaxy Z Fold 2 ne s’ouvre pas. À l’intérieur fonctionnent un Snapdragon 865+ ultra-rapide et 12 Go de RAM. La mémoire de données est de 265 Go, la batterie d’une capacité de 4500 mAh n’est pas non plus mauvaise.

Prix ​​et disponibilité

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est désormais disponible en précommande. Le prix de vente conseillé est de 1949 euros. C’est assez raide, mais toujours moins cher que le prédécesseur lors de son lancement.