Galaxy Z Flip 5G : disponible en précommande chez Samsung

Le Galaxy Z Flip 5G de Samsung, la version 5G du téléphone pliable sorti plus tôt cette année, est maintenant disponible en précommande et en tant qu’appareil déverrouillé sur Samsung.com.

Les prix commencent à 1499,99 $ et une prime de 70 $ par rapport à la version LTE précédente. En plus de la connectivité 5G, ce prix vous donne un processeur Snapdragon 865 + légèrement amélioré. Sinon, les deux téléphones sont presque identiques. Très peu de différence entre la simple Z flip et la Z flip 5G.

Des révelations attendues durant la Galaxy Note 20 Unpacked

Samsung devrait annoncer une foule de nouveaux appareils lors de son événement Galaxy Note 20 Unpacked le 5 août, y compris le nouveau Galaxy Z Fold 2. Le Z Fold est un appareil de la taille d’une tablette qui se plie pour devenir la taille d’un smartphone, tout en le Z Flip est un téléphone à clapet plus traditionnel qui se plie en deux pour devenir plus compact. Le Z Fold 2 serait censé prend également en charge la 5G. Nous nous attendions initialement à ce que le Z Flip 5G fasse une apparition à Unpacked avant que Samsung ne l’annonce plus tôt ce mois-ci.

Si vous préférez ne pas attendre, alors le Samsung Galaxy Z Flip 5G est disponible en précommande maintenant en bronze ou gris. Le site de Samsung indique que le téléphone devrait commencer à être expédié d’ici le 7 août, date à laquelle il indique que le téléphone sera disponible dans les versions de l’opérateur et débloqué par Samsung en ligne sur AT&T, Best Buy, T-Mobile, Amazon et le propre site de Samsung avec le commerce habituel. -en remises. Ne nous blâmez pas si vous commencez à ressentir les remords de l’acheteur lorsque Samsung annonce ses nouveaux appareils la semaine prochaine.