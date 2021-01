Galaxy Without Limits: Lucasfilm Games annonce le jeu Open World Star Wars en collaboration avec Ubisoft

Disney, à travers les jeux Lucasfilm récemment relancés, semble prêt à faire des annonces liées à ses plus grandes franchises sans relâche. Hier, Bethesda a annoncé qu’elle développait un jeu original d’Indiana Jones et aujourd’hui c’est au tour de l’actuelle reine de la bac à sable grand public: Ubisoft, via Massive Entertainment, est en charge du développement d’un jeu « Star Wars » en monde ouvert.

Depuis 2012, aucune entreprise en dehors d’EA n’avait repris la franchise, ce qui est une bouffée d’air frais pour une saga qui, dans ses versions numériques, semblait relativement stagnante. Julian Gerighty, directeur de «The Division 2» et «The Crew», servira de directeur créatif pour le jeu, et le jeu utilisera le moteur propriétaire très acclamé Snowdrop. Il n’y a plus d’informations sur le projet, ni bien sûr sur l’époque, le cadre ou les histoires qu’il couvrira.

EA: exclusivité à l’antenne

Au-delà de la qualité du nouveau jeu lui-même, dont il faudra encore attendre plus d’informations, la grande question que pose cette annonce est: qu’en est-il d’EA et de ses jeux?. De Lucasfilm Games a commenté à Wired que « EA a été et continuera d’être un partenaire très stratégique et important pour nous maintenant et à l’avenir, mais nous avons l’impression qu’il y a de la place pour plus ».

« Nous ne manquons pas de personnes qui frappent à notre porte pour jouer avec nos jouets»déclare Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, précisant que la franchise compte de nombreux copines qui veulent amener la saga dans de nouvelles directions à partir de 2023, lorsque l’exclusivité d’EA prend fin. Compte tenu de la nouvelle politique de Disney consistant à étendre la franchise dans des directions qui vont bien au-delà de tout ce qui a été vu jusqu’à présent, il est parfaitement logique que différentes entreprises reçoivent les outils et les autorisations nécessaires pour développer la série.