Galaxy Watch4 : c’est dans la grosse mise à jour logicielle de Samsung

Une mise à jour logicielle complète pour la Samsung Galaxy Watch4 en février a fourni à la smartwatch de nombreuses nouvelles fonctions. Samsung porte le portable à un nouveau niveau. Nous vous informerons de toutes les nouveautés.

Cet article a été créé en collaboration avec Samsung.

La Galaxy Watch4 était déjà un talent polyvalent avant la grande mise à jour de février, et les nouvelles fonctionnalités élargissent encore plus la gamme de fonctions. Bien sûr, rien n’a changé sur le bon équipement matériel de la smartwatch.

La Galaxy Watch4 et son modèle sœur, la Galaxy Watch4 Classic, sont équipés de nombreux capteurs comme le capteur BioActive de Samsung. Ensemble, ils analysent la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et la composition corporelle et fournissent un aperçu détaillé des valeurs corporelles importantes. Les fans de fitness en ont pour leur argent grâce au GPS et aux différents modes d’entraînement. De plus, toutes les fonctions typiques de la smartwatch sont incluses. Les porteurs de montres peuvent vérifier les appels et les messages entrants sur leur poignet et contrôler des applications comme Spotify depuis le cadran de la montre.

Atteindre les objectifs individuels de remise en forme

En conjonction avec l’application Samsung Health, après la mise à jour, vous avez la possibilité de définir des objectifs très spécifiques pour votre corps. Êtes-vous principalement préoccupé par la perte de poids ou souhaitez-vous développer vos muscles? Vous pouvez déterminer vous-même la période de temps dans laquelle vous souhaitez atteindre votre objectif et ainsi vous orienter sur votre rythme personnel au lieu de valeurs statistiques.

Après avoir alimenté l’application compagnon avec les données pertinentes, la Galaxy Watch4 vous rappellera régulièrement votre objectif personnel et vous donnera des conseils spécifiques qui vous permettront de l’atteindre plus facilement.

Entraînement fractionné et valeur VO2 max en temps réel



Après votre entraînement, la Galaxy Watch4 vous indique exactement la quantité de liquide que vous devriez boire.



Image : © SAMSUNG 2022



Autre nouveauté dans l’espace fitness de la Galaxy Watch4, les séances d’entraînement par intervalles pour les coureurs et les cyclistes. Vous entrez des objectifs de temps et de distance via l’écran tactile de la smartwatch. Vous définissez ensuite le mode d’entraînement « Intervalle », déterminez les temps de récupération et le nombre de répétitions. Votre entraînement fractionné personnel est prêt.

Pratique : Après la mise à jour, la Galaxy Watch4 mesure automatiquement en temps réel votre valeur de VO2 max (consommation maximale d’oxygène lors d’un effort intense) et analyse votre fréquence cardiaque de récupération après l’entraînement. Ainsi, vous gardez toujours un œil sur vos performances personnelles. La smartwatch vous aide également après l’entraînement : les capteurs analysent votre bilan hydrique. Cela permet à la Galaxy Watch4 de vous montrer exactement la quantité de liquide que vous devez boire pour équilibrer votre budget.

Galaxy Watch4 détermine votre type de sommeil



Dormez-vous comme un lion ou comme une taupe ?



Image : © SAMSUNG 2022



En plus des fonctions de fitness, un nouveau coach de sommeil est l’un des points forts de la mise à jour de la Galaxy Watch4. Le programme surveille de très près votre comportement de sommeil pendant sept jours, puis prépare une analyse complète. L’évaluation quantitative des données des capteurs est combinée à deux enquêtes sur le sommeil, ce qui permet également de faire des déclarations qualitatives sur le comportement de sommeil.

Sur cette base, la Galaxy Watch vous attribue un type de sommeil. Dormez-vous comme un lion inébranlable ou comme un hérisson sensible ? La smartwatch vous informe et vous aide à mieux comprendre votre comportement de sommeil. Après avoir classé votre type de sommeil, une séance de coaching de quatre à cinq semaines suit avec des tâches, des articles à lire sur le sujet, des instructions de méditation et des listes de contrôle qui vous aideront à atteindre vos objectifs de sommeil.

Un coeur pour les gauchers



De nouveaux bracelets et designs offrent de la variété.



Image : © SAMSUNG 2022



Bonne nouvelle pour les gauchers : après la mise à jour, l’affectation fonctionnelle des boutons de la smartwatch est automatiquement ajustée en fonction du poignet sur lequel vous portez la montre. Il n’est donc plus nécessaire de changer de prise, ce qui facilite l’utilisation pour les gauchers.

Si vous aimez les couleurs vives et la variété, vous adorerez les nouveaux cadrans de la Galaxy Watch4. Parallèlement à la mise à jour, Samsung lance de nouveaux bracelets pour la smartwatch qui peuvent être particulièrement bien combinés avec les nouveaux designs.

Toutes les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour en un coup d’œil