Galaxy Watch 3 officiel: Apple Watch de Samsung pour les utilisateurs d’Android

En plus du Galaxy Note 20 (Ultra), Samsung a également présenté aujourd’hui la Galaxy Watch 3. Que peut faire la nouvelle smartwatch premium – et quel en est le coût? Nous avons les réponses pour vous.

Commençons par les prix: la version plus petite (diamètre: 41 mm) est disponible à partir de 418 euros. La version plus grande (45 mm) est disponible à partir de 447 euros. Avec le support LTE, les coûts passent respectivement à 467 euros et 496 euros.

De gauche à droite: la Galaxy Watch 3 en Mystic Black, Mystic Silver et Mystic Bronze (© 2020 Samsung)

Sans support cellulaire, la Samsung Galaxy Watch 3 est à peu près à égalité avec l’Apple Watch Series 5 – avec LTE, c’est beaucoup moins cher. Car chez Apple, le supplément est un peu moins de 100 euros. Les variantes de couleur à choisir sont “Mystic Bronze”, “Mystic Black” et “Mystic Silver”. Le bracelet est fait de “cuir premium”.

Galaxy Watch 3: différences d’affichage et de batterie

La version plus petite de la Galaxy Watch 3 dispose d’un écran OLED qui mesure 1,2 pouces de diagonale. Le plus grand a un écran de 1,4 pouces. Il existe également des différences dans la batterie. Le plus petit modèle a une capacité de 247 mAh, plus il augmente à 340 mAh.

Le modèle 41 devrait durer jusqu’à 43 heures sur une seule charge, la version 45 mm probablement un peu plus longtemps. Le chipset (Exynos 9110), l’équipement de mémoire (8 Go internes, 1 Go de RAM) et le système d’exploitation (OS portable 5.5 basé sur Tizen) sont identiques dans les deux versions.

Suivi: ECG, SpO2, pression artérielle et Co.

Il n’y a pas de différences entre les modèles en termes de suivi. La Galaxy Watch 3, dans toutes ses variantes, peut surveiller un grand nombre de fonctions corporelles. Cela inclut bien sûr la fréquence cardiaque, mais aussi la teneur en oxygène du sang (SpO2) et – à partir de l’automne 2020 – la pression artérielle est déterminée par la montre.

De plus, la Galaxy Watch est protégée de 3 à 5 ATM contre l’eau et peut donc être emmenée dans la piscine. Cependant, il n’est pas adapté pour sauter du bord de la piscine ou pour “la plongée sous-marine, le ski nautique ou activités nautiques similaires à grande vitesse” et pour une utilisation en eau profonde. À une profondeur allant jusqu’à 1,5 mètre, la smartwatch dure 30 minutes (IP68).

La lunette tournante est de retour

Comme avec le modèle précédent, une lunette tournante est disponible pour la navigation. Comme on le sait, Samsung a renoncé à cette fonctionnalité dans sa dernière Smartwatch: la Galaxy Watch Active a une lunette numérique à la place. Si vous l’aimez un peu plus traditionnel, vous aimerez peut-être mieux la Galaxy Watch 3.

Galaxy Watch 3: la lunette peut être tournée (© 2020 Samsung)

Pour utiliser la Samsung Galaxy Watch 3, vous avez besoin d’un smartphone avec Android 5.0 ou supérieur – ou d’un iPhone exécutant au moins iOS 9.0. Cependant, cela devrait être beaucoup plus intéressant pour les utilisateurs d’Android. Parce que pour les propriétaires d’iPhone, une Apple Watch est probablement la smartwatch la plus évidente.