Galaxy SmartTag: Quel est cet appareil qui accompagnera le Galaxy S21

Samsung offrira les Galaxy SmartTags avec le Galaxy S21: ce qu’ils sont et à quoi ils servent.

Alors qu’il ne reste que quelques jours avant la présentation officielle du nouveau produit phare de Samsung, un Samsung Galaxy S21 qui sortira le jeudi 14 janvier prochain, nous obtenons de plus en plus d’informations sur les «cadeaux» qui seront inclus dans cette nouvelle gamme.

Auparavant, nous vous avions déjà parlé de tous les cadeaux qui viendraient avec le Galaxy S21 et l’un d’eux est le Galaxy SmartTag, des dispositifs de repérage intelligents qui nous permettront de localiser des objets tels que les téléphones portables et les clés.

Que sont les SmartTags et à quoi servent-ils?

Le Samsung Galaxy S21 peut être achat en pré-vente à partir de la date de présentation, le 14 janvier prochain, et jusqu’au 29 janvier et ce faisant, tous les acheteurs bénéficieront de une série de « cadeaux » comme un casque sans fil, les Galaxy Buds Live, dont nous vous avons déjà parlé car ils sont le meilleur compagnon pour votre mobile Samsuing ou le Galaxy Buds Pro selon le terminal choisi, et un Galaxy SmartTag, un dispositif de suivi intelligent d’une valeur de 30 euros.

Comme on nous le dit dans 91mobiles, Samsung profitera de la présentation du Galaxy S21 pour présenter ces Galaxy SmartTag qui se composeront de deux modèles: SmartTag, dont le numéro de série est EI-T5300 et SmartTag + dont le numéro de série est EI-T7300.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le Galaxy SmartTag aura une fonction de sécurité identification de la confidentialité, emplacement crypté de bout en bout et peut être facilement lié à n’importe quel appareil Galaxy de notre maison.

Ces dispositifs de suivi intelligents auront une taille de 4 cm x 4 cm x 1 cm, un poids de 13 grammes Quant à leur conception, ils devraient avoir une forme carrée avec un trou dans la partie supérieure pour l’accrocher à un câble ou une sangle.

Les deux modèles peuvent être achetés en paquets de deux ou quatre unités et seront disponibles en 4 couleurs: noir, flocons d’avoine, bleu denim et menthe.

Nous ne savons toujours pas grand-chose des fonctionnalités de ces Galaxy SmartTags mais ce que nous savons, c’est que Nous pouvons faire sonner notre téléphone en appuyant 2 fois sur son bouton et nous pouvons également partager notre position avec nos amis et notre famille.

