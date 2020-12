Galaxy Smart Tag: Samsung va développer un concurrent AirTags

Samsung travaillerait sur un nouveau gadget appelé Galaxy Smart Tag. Ce devrait être un petit tracker pour trouver d’autres objets – apparemment, Samsung a un rival pour les AirTags d’Apple dans le pipeline.

Le Galaxy Smart Tag avec le numéro de modèle EI-T5300 a maintenant été certifié par une autorité de télécommunications indonésienne, écrit SamMobile. Même s’il n’est pas clair de quel type d’appareil il s’agit, le nom suggère un tracker qui est censé aider à trouver d’autres choses – tout comme les trackers de Tile.

Application SmartThings Find avec une précision améliorée

Dans cette optique, Samsung a promis une plus grande précision pour son application SmartThings Find lors de la présentation du Galaxy Note 20 en août. En pratique, l’utilisateur attacherait une Galaxy Smart Tag à n’importe quel objet afin de pouvoir le localiser facilement à tout moment à l’aide de l’application pour smartphone. Cela signifierait que Samsung serait en bonne compagnie – le concurrent Apple devrait bientôt présenter un produit similaire avec les AirTags.

Nouveau tracker avec puce ultra large bande?

Samsung avait déjà sorti un tracker d’objets avec LTE et GPS sous sa marque SmartThings en 2018, mais ne semble plus poursuivre le projet. Le nouveau tracker pourrait utiliser ce que l’on appelle l’ultra large bande, une technologie nettement plus précise que le GPS – et donc idéale pour localiser les objets égarés. Apple utilise également la technologie sans fil pour ses iPhones actuels, et les trackers AirTags seront probablement également basés sur cette technologie.

Le moment où les balises intelligentes Galaxy apparaissent n’est toujours pas clair. Un cadre approprié serait la présentation du Galaxy S21 en janvier 2021.