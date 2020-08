Galaxy S30 Ultra: grand écran mais uniquement chipset Exynos

Pas de smartphone pour une utilisation à une main: le Galaxy S30 Ultra, que l’on pourrait également appeler le Galaxy S21 Ultra, est considéré comme un véritable phablet de mammouth. Si Samsung mettait en œuvre les plans présumés, il pourrait devenir l’un des plus grands smartphones du marché.

Selon des sources chinoises, l’écran du Galaxy S30 Ultra / Galaxy S21 Ultra a une diagonale d’affichage d’un gigantesque 7,1 pouces, rapporte GizChina. A titre de comparaison: le Galaxy S20 Ultra dispose d’un écran de 6,9 ​​pouces. L’écran du Galaxy Note 10 Plus ne mesure que 6,8 pouces de diagonale. Et Apple lancerait l’iPhone 12 Pro Max (6,7 pouces), le plus gros iPhone de tous les temps, à l’automne 2020.

Le plus grand petit modèle

Cependant, le Samsung Galaxy S21 Ultra ou Galaxy S30 Ultra marque probablement la taille maximale de la gamme pour 2021. Selon les rumeurs, le Galaxy S30 + recevra un écran de 7 pouces, la version standard un écran de 6,9 ​​pouces. La plus petite version serait toujours plus grande que l’iPhone 12 Pro Max – et l’écran 0,7 pouces plus grand que celui de son prédécesseur Galaxy S20.

La source affirme que Samsung a déjà choisi le design du Galaxy S30 Ultra. En fait, il reste encore du temps avant la sortie du géant: si Samsung suit sa stratégie de sortie précédente, le successeur du Galaxy S20 Ultra apparaîtra au printemps 2021. La société sud-coréenne aurait encore un peu de temps pour prendre la décision réviser.

Caméra très haute résolution?

Cependant, il est très probable que Samsung s’appuiera sur l’appareil photo comme caractéristique principale du Galaxy S30 Ultra. Il y avait déjà une rumeur selon laquelle un smartphone avec une résolution de 150 MP pourrait être utilisé dans le smartphone. Au total, l’appareil photo devrait avoir cinq objectifs.

Une autre caractéristique exceptionnelle du Galaxy S21 (Ultra) pourrait être la caméra frontale. Samsung peut enfin être en mesure d’installer la caméra sous l’écran. Cela rendrait superflu un trou ou une encoche – une véritable nouveauté dans le monde des smartphones. Nous devrons patienter jusqu’au printemps 2021 avant d’obtenir des informations sur l’équipement du Galaxy S21 / Galaxy S30.