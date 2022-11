Galaxy S23 Ultra : la photo de l’appareil photo fait vieillir Google Pixel 7 Pro

Les rumeurs sur l’appareil photo du prochain Galaxy S23 Ultra circulent depuis longtemps. Mais maintenant, la spéculation est étayée pour la première fois par des preuves tangibles : un exemple d’image qui aurait été prise avec l’appareil photo principal du smartphone Samsung montre en comparaison à quel point l’appareil photo pourrait être bon.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra devrait donner un aspect ancien aux autres smartphones, du moins en ce qui concerne la qualité d’image de l’appareil photo principal. Ces rumeurs sont maintenant étayées pour la première fois par des exemples matériels. Un utilisateur nommé « I Universe Ice » a partagé trois photos d’une citrouille sur le réseau chinois Weibo (via SamMobile) : une fois, selon l’utilisateur, prise avec l’appareil photo de 200 mégapixels du Galaxy S23 Ultra encore inédit, une fois avec le Galaxy S22 Ultra et une fois avec le Google Pixel 7 Pro. Les photos proviendraient de l’appareil photo principal, agrandies ensuite pour mettre en évidence les détails.

Le Galaxy S23 Ultra capture plus de détails

Les photos montrent que les deux appareils photo Samsung fonctionnent avec plus de saturation que le Pixel 7 Pro de Google. Du coup, les images des deux modèles Ultra de Galaxy semblent avoir plus de contraste et de vivacité. Que plus ou moins de saturation soit plus beau, c’est une question de goût.

Ce que la comparaison porte vraiment, c’est le niveau de détail. Et le Galaxy S22 Ultra et le Pixel 7 Pro ne peuvent pas suivre le Galaxy S23 Ultra. Bien que les photos aient l’air nettes par elles-mêmes, elles semblent presque délavées par rapport au S23 Ultra. L’appareil photo de 200 mégapixels du prochain produit phare de Samsung montre beaucoup plus la structure et les irrégularités de la surface de la citrouille, mais ces détails sont partiellement perdus dans les images de comparaison.



Exemple de photo de l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra.



Image : © Weibo/I ice universe (via Twitter/SamsungSWUpdate) 2022



Exemple de photo de l’appareil photo Galaxy S22 Ultra.



Image : © Weibo/I ice universe (via Twitter/SamsungSWUpdate) 2022



Exemple de photo de l’appareil photo du Pixel 7 Pro.



Image : © Weibo/I ice universe (via Twitter/SamsungSWUpdate) 2022



Sortie en janvier ou début février 2023

Étant donné que le Galaxy S23 Ultra n’est pas encore sorti, le logiciel de l’appareil photo peut encore être amélioré avant la sortie. Le successeur du Galaxy S22 Ultra devrait apparaître soit début janvier, soit la première semaine de février 2023 et sera équipé d’un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs de 10 mégapixels en plus du 200- appareil photo principal mégapixel déjà mentionné.