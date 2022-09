Galaxy S23 & S23 Plus : les premières images montrent des smartphones encore secrets

Les premières images des prochains smartphones Samsung Galaxy S23 et S23 Plus sont apparues sur Internet. La plus grande innovation à être reconnue : Le nouveau design de l’appareil photo.

Nous n’attendons pas la première officielle des Galaxy S23 et S23 Plus avant le début de 2023. Cependant, des images et des détails techniques des prochains meilleurs smartphones circulent déjà sur Internet. Le leaker bien connu OnLeaks (via Smartprix), les deux proviennent d’une source fiable.



Adieu les bosses de l’appareil photo : le Samsung Galaxy S23.



Image : © OnLeaks / Smartprix 2022



Le design de l’appareil photo ressemble au S22 Ultra.



Image : © OnLeaks / Smartprix 2022



La principale différence entre le Samsung Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23 est sa taille.



Image : © OnLeaks / Smartprix 2022



Le Galaxy S23 Plus possède un écran de 6,6 pouces.



Image : © OnLeaks / Smartprix 2022



Conception de caméra légèrement plus grande et nouvelle

En conséquence, les deux appareils sont légèrement plus grands que leurs prédécesseurs. Le Samsung Galaxy S23 mesure soi-disant 146,3 × 70,8 × 7,6 mm (Galaxy S22 : 146,0 × 70,6 × 7,6 mm) et le Galaxy S23 Plus 157,7 × 76,1 × 7,6 mm (Galaxy S22 Plus : 157,4 x 75,8 x 7,6 mm). En revanche, rien ne devrait changer sur les diagonales d’écran de 6,1 et 6,6 pouces.

Si OnLeaks a raison, l’omission de la bosse de la caméra est la plus grande innovation de la prochaine génération Galaxy. Comme on peut le voir sur les photos, Samsung est basé sur le S22 Ultra en termes de design. En dehors de cela, rien ne semble avoir changé avec la triple caméra verticale bien connue à l’arrière – du moins visuellement. On ne sait toujours pas quels capteurs et objectifs sont réellement installés.

On ne sait pas non plus quels processeurs Samsung installera dans ses futurs modèles haut de gamme. Ce serait possible Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ou le Samsung Exynos 2300. Seul autre détail technique contenu dans la fuite : la recharge devrait être possible pour les Galaxy S23 et S23 Plus via USB-C avec un maximum de 25 watts. Mais il y aura certainement encore quelques fuites avant la première en janvier ou février.