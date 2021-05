Galaxy S22 Ultra: zoom continu avec un nouvel objectif ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Les caméras périscopes ont permis aux smartphones de zoomer sur des niveaux nettement plus élevés. Avec une amélioration de la technologie, un autre problème de la photographie sur smartphone doit maintenant être résolu. Pour la première fois, le Galaxy S22 Ultra pourrait le proposer.

Des téléobjectifs avec zoom 5 ou 10x peuvent désormais être trouvés dans certains smartphones de luxe. Ce fort grossissement est rendu possible par la conception du périscope, dans laquelle la lumière est redirigée vers le capteur à travers un prisme. Un problème, cependant, demeure: il s’agit d’une focale fixe. Un zoom continu sans perte de qualité n’est donc pas possible. Mais cela pourrait changer dans le Galaxy S22 Ultra.

Véritable objectif zoom dans le S22 Ultra

Encore une fois, c’est le Leaker IceUniverse qui a déniché les nouvelles informations. Selon lui, il devrait y avoir un zoom optique continu dans le Galaxy S22 Ultra. Le Galaxy S21 Ultra, quant à lui, a un grossissement de 3 et 10 fois, mais si vous voulez zoomer 5 ou 7 fois, le zoom numérique prend le relais. En conséquence, la qualité dans ces zones intermédiaires est nettement plus faible. L’avantage de ces focales dites fixes est qu’elles nécessitent moins de pièces mobiles et sont plus compactes, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans les smartphones minces.

Alors que les smartphones ont déjà rattrapé les caméras conventionnelles dans la gamme grand angle, les fans de téléobjectif doivent encore recourir à du matériel professionnel. Même des blagues comme le centuple « Space Zoom » de Samsung ne l’ont pas vraiment ébranlé. Cependant, le zoom en continu pourrait être la prochaine étape pour que les smartphones remplacent également les appareils photo numériques dans ce domaine.

À quoi s’attendre d’autre

Incidemment, le leaker avec la photo du chat a quelques informations supplémentaires sur le Galaxy S22 Ultra dans ses bagages. Dans le produit phare de Samsung, une caméra sous-écran doit être utilisée, il n’y a donc plus de trou pour la caméra frontale. Et sous le capot, il devrait y avoir plus de puissance graphique grâce à un GPU AMD. Il y avait déjà eu beaucoup de rumeurs sur une collaboration entre le propre fabricant de puces de Samsung et AMD. AMD est en fait connu pour ses composants PC tels que les processeurs et les cartes graphiques.









