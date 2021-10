Galaxy S22 et S22 +: les images de rendu montrent toujours des téléphones Samsung secrets

Au début de l’année prochaine, Samsung présentera les derniers modèles de sa série Galaxy S. De nombreuses images de rendu censées montrer les S22 et S22 + sont déjà apparues à l’avance. Les graphismes révèlent également quelques détails techniques.

Les nouvelles images de rendu proviennent de Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), qui est connu pour ses bonnes connexions dans l’industrie et ses fuites souvent correctes. Même si Samsung ne commente pas les nouvelles images, bien sûr, il est probable que les Galaxy S22 et S22 + ressembleront en fait à celui que l’on voit ici.

Galaxy S22 : design comme son prédécesseur

Comme on peut le voir sur les images de rendu publiées par Hemmerstoffer et Zouton, le design du S22 ne semble pas très différent de son prédécesseur. L’affichage fonctionne donc à nouveau sans encoche. Au lieu de cela, Samsung installe à nouveau une caméra perforée. Le module caméra légèrement surélevé avec trois objectifs est situé à l’arrière au même endroit que sur le S21. Selon la fuite, cependant, l’enquête aurait été « améliorée ». Ce que cela signifie exactement n’est pas clair.

Apparemment, la version standard de la génération S22 est plus petite que la S21 standard. L’écran du S22 ne devrait mesurer que 6 pouces au lieu de 6,6 pouces, écrit Zouton. L’appareil photo principal à l’arrière devrait proposer un capteur de 50 mégapixels. L’ultra-large et le téléobjectif ont un capteur de 12 MP.

Galaxy S22+ : Samsung change-t-il de nom ?





Le Galaxy S22+ ne diffère apparemment guère optiquement de son prédécesseur.



Image: © @ OnLeaks / 91mobiles 2021



Avec le S22+ également, Samsung semble emprunter des chemins bien connus en termes de design. La caméra perforée sur l’écran et le module de caméra à 3 objectifs à l’arrière dans le coin supérieur gauche garantissent qu’il n’y a pratiquement pas de différences évidentes par rapport au prédécesseur. Les images de rendu par Hemmerstoffer ont été publiées par 91mobiles. Le blog écrit que les graphiques portent le suffixe « Pro ». Raison de la spéculation selon laquelle Samsung pourrait changer le nom du modèle intermédiaire de la génération S22 de « Plus » à « Pro ». L’iPhone envoie ses salutations – mais ce n’est pas certain.

Selon 91mobiles, tous les modèles S22 seront équipés d’un Snapdragon 898/895 de Qualcomm ou d’Exynos 2200 de Samsung – selon le pays de vente. La diagonale de l’écran devrait être à nouveau de 6,5 pouces. L’équipement photo doit être identique au Galaxy S22. La capacité de la batterie serait de 4 500 mAh. Tous les modèles Galaxy S22 devraient également offrir un taux de rafraîchissement d’un maximum de 120 Hertz.

Samsung présente généralement ses nouveaux téléphones Galaxy S en février. Il y a donc encore un peu de temps d’attente. Nous sommes ravis.