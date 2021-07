Galaxy S22 : appareil photo Olympus avec capteur 200 MP et 5 objectifs en conversation

Hama Filtre UV (anti-UV et protection, compensation 2X, traitement antireflet, pour objectifs d'appareils photo 58 mm, O-Haze, traité) Noir

Bloque les rayons ultraviolets et protège l'objectif de l'appareil photo des rayures, de la poussière et des traces de doigts. Transparent. Traitement : une couche sur chaque face. Qualité du verre : verre optique. Effet sur les photos : Images plus claires et plus contrastées. Supprime l'effet de voile atmosphérique. Contenu : 1x Filtre UV et 1x Boîte de rangement.