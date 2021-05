Galaxy S21 vs Galaxy S20: comparaison des générations ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Nous vous montrons le Galaxy S21 et le Galaxy S20 en comparaison. La question principale est la suivante: vaut-il vraiment la peine de passer à la dernière génération de la Classe S de Samsung? Une comparaison des différences vous aidera.



Données techniques: Galaxy S21 vs Galaxy S20



Le Galaxy S21 de l’avant et de l’arrière (© 2021 45secondes.fr)











Le Galaxy S20 de face (© 2020 45secondes.fr)









Design et affichage: moins haut de gamme avec le nouveau

Extérieurement, le Galaxy S21 ressemble beaucoup au Galaxy S20. Les deux modèles utilisent un écran AMOLED de 6,2 pouces avec un capteur d’empreintes digitales intégré. En termes de résolution, cependant, le modèle 2020 a l’avantage: avec une densité de pixels de 563 ppp, l’affichage est clairement plus net que les 421 ppp du Galaxy S21.

Pour cela, le nouveau produit phare est protégé par une Gorilla Glass Victus durable. Les deux smartphones ont le taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz – avec le Galaxy S20, cependant, cela ne fonctionne qu’avec une résolution réduite. Néanmoins, la reproduction fluide des images promet beaucoup de plaisir, en particulier pour les joueurs.



Le dos en plastique du Galaxy S21 a toujours l’air élégant (© 2021 Samsung)









À l’arrière se trouve la plus grande différence apparente entre le S21 et le S20. Parce que le module caméra du S21 se fond parfaitement dans le cadre, tandis que le S20 dépasse de l’arrière. Le choix des matériaux de Samsung pour le Galaxy S21 est moins visuel, mais frappant sur le plan haptique. Comme dans le Note 20, au lieu du verre, du polycarbonate est utilisé pour le dos.

Performance: c’est sous le capot

Pour le marché européen, les S21 et S20 sont équipés de processeurs Exynos. Le Galaxy S20 fonctionne avec l’Exynos 990, tandis que le successeur Exynos 2100 est dans le S21. Cela repose sur le nouveau processus 5 nm, qui est également utilisé pour l’A14 Bionic d’Apple. Cette technologie apporte plus de performances et une efficacité accrue, de sorte qu’une différence de performance par rapport à l’homologue Snapdragon tel que l’Exynos 990 ne doit pas être répétée.

Alors que vous pouvez choisir entre 8 et 12 Go de RAM pour le Galaxy S20, Samsung propose le S21 avec 8 Go de RAM. Il existe également le S21 avec 128 Go ou 256 Go de mémoire interne, tandis que le Galaxy S20 n’est disponible qu’avec 128 Go. L’ancien modèle dispose d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage facile.

Il n’y a aucune différence entre les deux modèles dans de nombreux autres détails matériels. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB 3.2 et une batterie de 4000 mAh peuvent être trouvés dans le S20 et le Galaxy S21. Il n’y a pas non plus de modification de la vitesse de chargement. 25 watts sont possibles avec un câble, jusqu’à 15 watts sont utilisés de manière inductive.

Appareil photo: tout reste le même

Téléobjectif de 64 mégapixels, appareil photo principal de 12 mégapixels et ultra grand angle de 12 mégapixels: voici le trio d’appareils photo du Galaxy S21. Cela signifie que l’équipement du nouveau modèle est identique à celui de son prédécesseur. Le nouveau processeur et les améliorations du logiciel pourraient entraîner des résultats légèrement différents, mais les deux appareils sont fondamentalement les mêmes en ce qui concerne les caméras. La mise à niveau vers le Galaxy S21 ne vaut pas la peine pour les photos seules.



Le Galaxy S21 reste avec l’appareil photo du prédécesseur (© 2021 Samsung)









Petite note: Le Galaxy S21 Plus s’appuie également sur l’appareil photo de son prédécesseur, seulement avec le Galaxy S21 Ultra des améliorations substantielles entrent en jeu. Samsung a notamment donné au modèle Ultra une mise au point laser.

Conclusion: le prix décide

La comparaison a montré que le Galaxy S21 a le pire affichage, mais qu’il est par ailleurs légèrement supérieur ou sur un pied d’égalité. Cependant, le prix n’est pas anodin pour la décision d’achat. Il est intéressant ici que les smartphones coûtent presque le même prix en raison de la baisse des prix. Le Galaxy S21 nécessite actuellement environ 685 euros et le Galaxy S20 669 euros.

Samsung promet également trois ans de mises à jour logicielles, à commencer par le lancement du smartphone. Le Galaxy S21 reçoit toujours Android 14, tandis que le S20 avec Android 13 est terminé. Avec le processeur plus rapide, le S21 vaut certainement un certain supplément par rapport à son prédécesseur.









