Galaxy S21: une vidéo teaser qui fuit montre des dégradés de couleurs

On attendait cette fuite sur le Galaxy S21: des vidéos circulent sur Internet dans lesquelles les trois modèles du smartphone haut de gamme peuvent être vus. Les courts clips fournissent des informations sur la structure de la caméra et les dégradés de couleurs des différentes versions.

Apparemment, ce sont des vidéos teaser officielles de Samsung pour les trois versions du Galaxy S21. Une compilation des clips peut être vue sur le compte Twitter Ice Universe, connu pour ses fuites. Vous pouvez trouver ledit tweet sous ce paragraphe. La couleur du boîtier est particulièrement accrocheuse: selon Android Police, il s’agit de « Phantom Violet ». Apparemment, Samsung a également réussi à donner au module caméra une touche de cette couleur.

Construction de l’écran et de la caméra

Les clips teaser montrent une chose particulièrement claire: le Galaxy S21 et le Galaxy S21 + se distinguent difficilement en termes de design. La couleur, la structure et la configuration de la caméra sont presque identiques. Il y a probablement des différences entre ces deux modèles, notamment en termes de taille de l’écran et de la batterie.

Le Galaxy S21 Ultra, en revanche, est clairement différent de ses modèles frères. Par exemple, l’écran est incurvé sur le côté du smartphone. S21 et S21 +, en revanche, ont un écran plat, selon les vidéos.

Quoi? Le Galaxy S21 rend votre équipement portable inutile

Nous voyons également une caméra quadruple au lieu de la triple caméra dans la vidéo. Selon les rumeurs, le capteur principal devrait avoir une résolution de 108 MP, et le zoom super téléobjectif permettra un grossissement dix fois supérieur. Vraisemblablement, il y a aussi un ultra-grand angle avec 12 MP et un autre téléobjectif avec un grossissement trois fois. L’autofocus laser remplace le capteur TOF du Galaxy S20 Ultra. Auparavant, ce capteur était parfois confondu avec un autre objectif.

Avec S Pen, sans chargeur?

Malheureusement, la vidéo ne répond pas à certaines questions passionnantes sur le nouveau produit phare de Samsung. Par exemple, il est dit dans la salle que le fabricant pourrait au moins équiper le Galaxy S21 Ultra du support S-Pen. De cette façon, la première pierre serait posée pour pouvoir dire au revoir à la série Galaxy Note. Le stylet n’est pas visible dans le court clip. Et la question des accessoires et du prix reste un enjeu pour le moment.

Le fonctionnement interne du Galaxy S21 and Co. reste également un secret. Vraisemblablement, les meilleurs smartphones utilisent le nouveau chipset Snapdragon 888. Avec cela, de nombreux smartphones Android seront probablement en concurrence avec le A14 Bionic de l’iPhone 12 en 2021. Au moins, nous n’avons pas à attendre longtemps avant d’obtenir des informations sur les fonctionnalités: Samsung présentera le successeur du Galaxy S20 le 14 janvier 2021.