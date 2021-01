Galaxy S21 Ultra: Samsung effectue-t-il un zoom avant sur le trône de l’appareil photo?

Peu de temps avant l’événement déballé de Samsung, de nouvelles informations sur l’appareil photo du Galaxy S21 Ultra sont apparues. Selon un fuiteur bien connu, cela devrait apporter, entre autres, un zoom optique 10x.

Le 14 janvier, Samsung nous présentera ses nouveaux produits lors d’un événement déballé. Cela inclut probablement la série Galaxy S21, qui devrait inclure trois modèles. En plus de la version standard, il devrait également y avoir un Galaxy S21 + et un Galaxy S21 Ultra.

Le célèbre Leaker Ice Universe a fourni de nouvelles informations sur ce dernier. Plus précisément, à l’appareil photo du Galaxy S21 Ultra. Il devrait avoir un capteur 10 MP avec une mise au point améliorée et un zoom optique 10x. L’expert de l’industrie note également que le capteur Samsung est le meilleur de sa catégorie.

Ce que l’on sait déjà sur la série Galaxy S21

Comme d’habitude, de nombreuses informations sur les nouveaux produits phares de Samsung ont été divulguées avant la présentation officielle lors de l’événement déballé. La version standard du Galaxy S21 devrait être équipée d’un écran 6,2 pouces et de 8 Go de RAM. Le Galaxy S21 +, en revanche, devrait proposer un écran de 6,7 pouces et 12 Go ou 16 Go de RAM. Le smartphone premium le plus cher, le Galaxy S21 Ultra, dispose même d’un écran encore plus grand (6,8 pouces) et de 12 Go ou 16 Go de RAM.

En termes d’équipement de caméra, il a été divulgué que le Galaxy S21 et le Galaxy S21 + proposent chacun un module avec trois capteurs. Comme pour les modèles précédents, il devrait s’agir d’un objectif principal de 12 MP, d’un ultra grand angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 64 MP. Le Galaxy S21 Ultra, quant à lui, dispose d’une caméra quadruple avec 108 MP principal, 12 MP ultra grand angle et deux télé-capteurs 10 MP. Le zoom optique 10x divulgué par Ice Universe est probablement un zoom hybride basé sur un zoom optique 4x.

Galaxy S21 Ultra: S Pen en option?

Le S Pen est connu comme la marque de la gamme Galaxy Note. Cependant, cela pourrait changer avec la sortie du Galaxy S21 Ultra. Selon les rumeurs, Samsung ne souhaite plus mettre sur le marché de smartphones Galaxy Note à l’avenir et souhaite plutôt se concentrer plus intensément sur la commercialisation du Galaxy Fold 3.

Le Galaxy S21 Ultra est censé hériter du stylet populaire pour qu’il ne disparaisse pas complètement. Cependant, uniquement en option, ce qui entraînera probablement également un supplément. En général, la fourchette de prix de la nouvelle série Galaxy S21 devrait aller de 850 euros à 1350 euros. Nous découvrirons probablement si cela est réellement vrai le 14 janvier lors de l’événement Unpacked.