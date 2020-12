Galaxy S21 Ultra: Quel est le niveau de zoom de la caméra du smartphone?

Le Galaxy S21 frappe de plus en plus fort à la porte: la sortie du nouveau smartphone haut de gamme de Samsung est prévue pour la mi-janvier 2021. Maintenant, de nouvelles rumeurs sur les modèles individuels apparaissent presque toutes les heures. Actuellement à l’honneur: le Galaxy S21 Ultra.

Comme le modèle précédent, le Galaxy S21 Ultra offrira probablement également un appareil photo impressionnant comme caractéristique principale. L’accent est mis sur le zoom: le produit phare devrait apporter deux zooms, rapporte Winfuture. Celles-ci se résolvent apparemment à 10 MP et permettent un grossissement de dix à trois fois. L’interaction des caméras crée le « zoom optique hybride ».

Conception de la caméra identique pour tous les modèles

Samsung peut-il l’utiliser pour effacer la mémoire des problèmes de caméra du Galaxy S20 Ultra? Dans tous les cas, le successeur devrait avoir un nouveau capteur principal de 108 MP. La qualité des photos de l’appareil photo ne deviendra évidente qu’après la sortie du Galaxy S21 Ultra. Ensuite, vous pouvez décider vous-même si Samsung s’est à nouveau surpassé dans ce domaine.

Le design de la caméra, qui rappelle une charnière, est également remarquable. Ce look distingue non seulement le modèle Ultra, mais se retrouve également sous une forme similaire sur le Galaxy S21 + et le modèle standard. Le Galaxy S21 Ultra devrait également disposer de la caméra frontale la plus puissante du trio: elle aurait une résolution de 40 MP. Avec le S21 Ultra, vous pouvez également enregistrer des vidéos 8K UHD.

Exynos et moins d’accessoires

En Europe, le Galaxy S21 Ultra utilisera très probablement le prochain chipset Exynos 2100 de Samsung comme lecteur. Cela signifierait que le Snapdragon 888, vraisemblablement plus fort, serait à nouveau réservé aux marchés américain et asiatique. Comme toujours, la question passionnante est de savoir si le modèle haut de gamme de Samsung peut suivre celui d’Apple. La mémoire principale doit être de 12 Go quelle que soit la puce. Pour l’espace de stockage interne, vous pouvez choisir entre 128, 256 ou 512 Go dans le modèle haut de gamme.

Comme son prédécesseur, le Galaxy S21 Ultra devrait également avoir un design de haute qualité – à moins que Samsung n’utilise également un boîtier en plastique pour son produit phare. On dit depuis longtemps que Samsung prend à nouveau Apple comme modèle: toutes les versions du Galaxy S21, comme l’iPhone 12, devraient être livrées sans bloc d’alimentation ni casque.

Nous en saurons probablement plus d’ici la mi-janvier 2021. Après la sortie, la qualité du zoom optique hybride du Galaxy S21 Ultra devrait également rapidement devenir évidente.