Galaxy S21 Ultra: plus de 1000 euros pour le plastique?

Le Galaxy S21 Ultra, qui coûte plus de 1000 euros, est-il en polycarbonate? Selon les rumeurs, Samsung utilise du plastique pour tous les modèles de cette gamme.

Ceci est rapporté par le magazine néerlandais LetsGoDigital en référence à un YouTuber coréen et ancien employé de Samsung Electronics. Il affirme avoir appris d’une source très fiable que l’arrière du Galaxy S21 Ultra est fait du même matériau que le S21 et le S21 Plus: du plastique.

Galaxy S21 Ultra: du plastique! Et alors?

Vous vous demandez peut-être ce qui est si mauvais dans le polycarbonate? Eh bien, ce matériau est principalement utilisé dans les smartphones de milieu de gamme tels que l’Oppo Reno 4Z 5G, le Google Pixel 4a ou le Poco M3. Il est peu coûteux à produire, mais semble rarement de bonne qualité.

Pour les appareils de la classe moyenne supérieure comme le Galaxy S20 FE ou le Note 20, cependant, Samsung s’appuie sur un soi-disant «3D Glasstic». Il s’agit d’une variante avancée du boîtier en plastique qui ressemble à du verre. Le matériau est léger et plus précieux. Mais cela reste en plastique.

Les produits phares coûteux comme l’iPhone 12 Pro Max ou le Galaxy S20 Ultra, par contre, reposent sur un vrai dos en verre. Non seulement il se sent mieux dans la main, mais il est également beaucoup plus joli. Les dos en verre sont plus chers à produire. Mais vous devriez pouvoir vous attendre à du vrai verre d’un appareil haut de gamme comme le Galaxy S21 Ultra.

Qu’est-ce qui justifie alors le prix?

Étant donné que de nombreux fans craignent déjà que Samsung se passe du chargeur et des écouteurs avec les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra et économise ainsi sur les coûts de production, certains sont déjà mécontents. Les appareils lancés sur le marché sont-ils au moins moins chers que les modèles de l’année précédente? Nous verrons.

Il est clair que le Galaxy S21 Ultra ainsi que les S21 et S21 Plus seront techniquement meilleurs que les appareils actuels de Samsung. Le fabricant semble être sur la bonne voie, en particulier en ce qui concerne les performances du chipset Exynos interne.

Mais cela laisse un arrière-goût amer lorsque vous voyez où les économies sont réalisées et que vous découvrez finalement que ces économies ne parviennent pas au client final. Espérons que cela se passe différemment.

Nous n’en saurons plus avant le 14 janvier 2021. Ensuite, Samsung présentera le Galaxy S21, le S21 Plus et le S21 Ultra.

