Galaxy S21 Ultra: nouvelle note sur le S Pen

Le S Pen de Samsung peut également être utilisé avec le Galaxy S21 Ultra, mais il y a un nouvel indice d’un fuiteur bien connu. Jusqu’à présent, la fonctionnalité a été réservée à la série Galaxy Note.

Il peut confirmer «à cent pour cent» que le prochain Galaxy S21 Ultra peut gérer le fonctionnement du stylet avec le S Pen, écrit le Leaker Ice Universe. Twitter. Il avait souvent raison dans le passé. La question de savoir si le stylo peut également être intégré dans le nouveau smartphone phare est une question ouverte. Jusqu’à présent, la série Galaxy S n’était pas conçue pour le fonctionnement du stylet, et la compatibilité pouvait également être comprise comme une fonctionnalité facultative.

Housse de protection pour le S Pen?

Un couvercle de protection avec une ouverture pour le S Pen serait concevable, peut-être que l’étui pourrait également charger le stylo Bluetooth ou utiliser la fonction de chargement inversé du smartphone. Cependant, il n’y a toujours pas d’informations sur une telle couverture. Le fait que le Galaxy S21 Ultra puisse être utilisé avec le S Pen est depuis longtemps un sujet de rumeurs.

L’avenir de la série Note n’est pas clair

Il a également été spéculé pendant un certain temps que Samsung aimerait abandonner la série Galaxy Note. Au lieu de cela, le modèle haut de gamme de la série Galaxy S et un prochain Galaxy Z Fold devraient permettre un fonctionnement avec le S Pen. Il y avait une telle rumeur avant même la sortie des appareils actuels, mais Samsung a publié le Note 20 Ultra 5G, tandis que le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy Z Fold 2 ne peuvent rien faire avec le S Pen. On prétend que Samsung présentera le Galaxy S21 Ultra en janvier, puis il montrera ce qui est vrai des rumeurs.