Galaxy S21 Ultra : dernier flagship de Samsung en 2021 ? · ⊃ 45secondes.fr.de

LK 4 Pièces Protection écran Compatible avec Samsung Galaxy S21 Ultra(6.8 Pouce), Contenir 2 Pièces TPU Protection écran et 2 Pièces Caméra Arrière Verre Trempé,Double Protection

【Protection Complète】 - Comprend 2 pièces TPU protection écran et 2 pièces caméra arrière protecteur. 【Sensible au toucher】 La clarité de haute Définition et la sensibilité de l’écran tactile assurent une performance optimale répondante rapide. 【Affaire Amicale & Bord Rond 2.5D】 - Laissez les bords sur tout le pourtour et couvrez l'écran lumineux, mais pas le tout. Le bord arrondi 2.5D procure une sensation de manipulation plus confortable que le bord à angle droit et ne vous fera jamais mal aux doigts. 【Installation Facile & Sans Bulles】 - Pour votre commodité, nous préparons spécialement la vidéo d'installation. Vous pouvez donc regarder la vidéo d'installation et essayer d'installer l'écran. 【Haute Définition & Grande Réactivité】 - La clarté HD à 99% avec des performances tactiles extrêmement réactives permettent à votre Téléphone portable de fonctionner de manière fluide et rapide. le niveau de transparence de 100% donne une clarté visuelle naturelle.