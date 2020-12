Galaxy S21 Ultra dans la référence: le produit phare de Samsung est aussi rapide

Quelle est la force du Galaxy S21 Ultra? Plus la date de sortie approche, plus la question de savoir si le nouveau produit phare de Samsung est plus fort que, par exemple, l’iPhone 12 Pro, est passionnante. Il y a maintenant de nouvelles indications sur la vitesse du meilleur smartphone.

Le prétendu Samsung Galaxy S21 Ultra avec chipset Exynos est apparu dans la base de données Geekbench, comme indiqué par PhoneArena. Ce n’est pas rare peu de temps avant la sortie d’un nouveau smartphone. La version Ultra du Galaxy S21 vient ici avec un noyau de calcul sur le résultat de 1006 points; avec plusieurs cœurs, l’appareil obtient 3059 points. Les résultats du Galaxy S21 + sont du même niveau et même un peu meilleurs: avec un noyau 1040 points et avec plusieurs cœurs 3107 points.

iPhone 12 à l’avant – toujours

Cependant, il reste à voir si cela suffit pour tenir une bougie à l’iPhone 12 Pro. Le produit phare d’Apple avec l’A14 Bionic a obtenu 1590 points avec un noyau dans le même test par Geekbench. Le score est même impressionnant de 3988 points pour plusieurs cœurs de calcul. Si l’appareil qui est maintenant apparu est le Galaxy S21 Ultra, il serait laissé pour compte dans une comparaison directe.

Cependant, selon PhoneArena, les valeurs pourraient encore s’améliorer si le Galaxy S21 Ultra apparaît réellement – et ce n’est pas un appareil de test. Il convient également de noter que les comparaisons de référence sont des valeurs théoriques qui sont déterminées dans des conditions de laboratoire. En pratique, la différence avec l’iPhone 12 Pro devrait à peine être perceptible.

Exynos mieux que Snapdragon?

La question passionnante est plutôt de savoir s’il existe une différence de performances notable entre le Snapdragon de Qualcomm et les Exynos de Samsung dans le Galaxy S21 Ultra and Co. Parce que Samsung devrait également lancer ce modèle dans différentes régions avec différents chipsets. Dans ce pays, nous pouvons nous attendre à la puce Exynos (supposée plus forte) – car le Snapdragon 888 fait un peu moins bien dans la comparaison de référence.

Il n’est plus nécessaire de faire preuve de beaucoup de patience: Samsung devrait présenter au public le Galaxy S21 avec ses modèles frères le 14 janvier 2021. D’ici là, vous pouvez trouver toutes les rumeurs sur le smartphone dans notre vaste aperçu, que nous mettons constamment à jour.