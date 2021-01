Galaxy S21 / S21 + / S21 Ultra 5G officiellement lancé, prix, spécifications et disponibilité détaillés

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2021, Samsung a officiellement lancé jeudi sa série Galaxy S21 contenant les derniers smartphones phares, notamment le nouveau Galaxy S21 5G, le Galaxy S21 + 5G et le Galaxy S21 Ultra 5G pour l’année 2021. Samsung lors de l’événement Galaxy Unpacked a également lancé le nouveau Galaxy Buds Pro dont Samsing dit sens lorsque vous parlez et diminue automatiquement le volume.

Prix ​​des Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra en Inde et détails de disponibilité pour les marchés mondial et indien

Le Galaxy S21 5G est au prix de Rs. 69 999 pour la variante de stockage de base 8 Go de RAM + 128 Go, tandis que le prix de l’option de stockage de 256 Go est de Rs. 73.999. Le Samsung Galaxy S21 +, quant à lui, est au prix de Rs. 81 999 pour l’option de stockage de base 8 Go de RAM + 128 Go et Rs. 85 999 pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 256 Go.

Le plus cher, le Galaxy S21 Ultra est au prix de Rs. 1,05,999 pour la variante de stockage de base 12 Go de RAM + 128 Go, tandis que les variantes de stockage haut de gamme 16 Go de RAM + 512 Go sont au prix de Rs. 1,16 999, c’est, je pense, beaucoup d’argent pour un téléphone.

Aux États-Unis, le Galaxy S21 commence à 799 €, tandis que le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra ont un prix de départ de 999 € et 1199 €, respectivement. Les trois téléphones sont désormais en précommande aux États-Unis à partir du 14 janvier et seront finalement mis en vente le 29 janvier.

Options de couleur

Le Galaxy S21 et le Galaxy S21 + seront tous deux disponibles à l’achat dans une nouvelle option de couleur de signature appelée Phantom Violet, y compris Phantom Black, Phantom Siver et Phantom Pink pour le Galaxy S21. Alors que le Galaxy S21 Ultra sera disponible dans les options de couleur Phantom Titanium, Phantom Navy et Phantom Brown.

Précommande, disponibilité et date de début de vente en Inde

Les précommandes pour les nouveaux smartphones de la série Galaxy S21 commenceront le 15 janvier 2021, tandis que les téléphones seront mis en vente en Inde à partir du 29 janvier 2021, via Samsung.com, Amazon India et Flipkart, entre autres portails en ligne, comme ainsi que via les magasins de détail hors ligne.

Spécifications du Galaxy S21 5G, du Galaxy S21 + 5G et du Galaxy S21 Ultra 5G

En ce qui concerne les plus grands points forts et spécifications, les trois nouveaux modèles de la série Galaxy S21 sont livrés avec des écrans 6 pouces + Quad HD + Dynamic AMOLED 2X Infinity-O avec un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 120 Hz. Les trois téléphones sont également dotés d’un indice de protection IP68 et d’une protection Corning Gorilla Glass Victus sur l’écran.

Sur le Galaxy S21 Ultra, vous obtenez un écran QHD + Infinity-O de 17,3 cm (6,8 pouces) plus grand, tandis que sur le Galaxy S21, vous obtenez un écran Flat Dynamic AMOLED 2X FHD + Infinity-O de 16,95 cm (6,7 pouces), et enfin, Le Galaxy S21 + est doté d’un écran plat FHD + Infinity-O de 15,84 cm (6,2 pouces). Notamment, le Galaxy S21 Ultra est également livré avec un support S-pen, entre autres.

En termes de design, les nouveaux modèles, notamment le Galaxy S21 5G, le Galaxy S21 + 5G et le Galaxy S21 Ultra 5G, ont un design similaire à celui des précédents smartphones de la série Galaxy S20.

Sous le capot, les trois téléphones sont alimentés par le SoC Exynos 2100 de Samsung pour le marché mondial et avec (Snapdragon 888 aux États-Unis), ainsi que 8 Go de RAM LPDDR5. Les trois téléphones fonctionnent sur une seule interface utilisateur basée sur Android 11.

L’appareil photo

En parlant des caméras, le Galaxy S21 5G et le Galaxy S21 + arborent tous deux une configuration de triple caméra arrière abritant un appareil photo ultra grand angle 12MP, un appareil photo grand angle 12MP et un téléobjectif 64MP avec zoom spatial 30X.

Sur le Galaxy S21 Ultra 5G, vous obtenez une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un appareil photo ultra grand angle 12MP, un appareil photo grand angle 108MP, un téléobjectif 10MP 2 et un téléobjectif 10MP 2 avec zoom spatial 100X.

À l’avant, le Galaxy S21 et le Galaxy S21 + ont un jeu de tir pour selfies 10MP, tandis que sur le Galaxy S21 Ultra, vous obtenez une caméra selfie 40MP. En ce qui concerne les fonctionnalités de la caméra, vous obtenez jusqu’à 8K à 24fps d’enregistrement vidéo, 8K Video Snap que vous pouvez extraire directement de 8K Video.

Pour alimenter les trois appareils, vous obtenez une batterie de 5000mAh sur le Galaxy S21 + 5G, une batterie de 4800mAh sur le Galaxy S21 5G et une batterie de 4000mAh sur le Galaxy S21 Ultra. En outre, les trois téléphones prennent en charge la charge rapide USB PD 3.0 et également la charge rapide sans fil 2.0 à 10W ainsi que Wireless PowerShare pour la charge sans fil inversée.