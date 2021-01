Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra: en magasin maintenant

Il a fallu attendre mars pour le Galaxy S20, le Galaxy S21 sera disponible en janvier 2021: Samsung a lancé le modèle de base, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra. Il faut savoir ça du trio.

Les nouveaux modèles de la série Galaxy S sont maintenant sur les tablettes – et le Galaxy S21 semble être populaire. Au moins sur le marché domestique de Samsung en Corée du Sud, la demande aurait été nettement plus élevée à l’avance que pour le Galaxy S20. Le modèle de base (comme ses grands frères) est alimenté par un Exynos 2100. Le chipset est considéré comme nettement plus puissant et efficace que son prédécesseur. Vous devez donc vous attendre à une longue durée de vie de la batterie. L’écran de 6,2 pouces prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une caméra saisissante avec mode nuit supérieure a trouvé sa place à l’arrière.

Galaxy S21 +: plus d’écran, plus de batterie

Le Galaxy S21 + a beaucoup en commun avec le Galaxy S21. Le modèle plus est légèrement plus grand (6,7 pouces) et dispose d’une batterie plus puissante. La triple caméra, cependant, est identique à la version de base. Notre éditeur Francis a déjà examiné de plus près l’appareil et n’était pas très enthousiaste au départ. Vous pouvez lire dans le test s’il a changé d’avis:

Samsung fait du module caméra un accroche-regard (© 2021 COURBE)

Galaxy S21 Ultra: définition du haut de gamme

L’année dernière, Samsung a étendu sa série Galaxy S pour la première fois avec un modèle Ultra, ce qui est encore une fois une mise à niveau significative par rapport aux deux autres modèles. Et avec le Galaxy S21 Ultra, Samsung atteint un niveau supérieur, comme vous pouvez le lire dans notre comparaison.

Le fabricant fait beaucoup mieux qu’avec le Galaxy S20 Ultra – l’appareil photo en particulier est un grand pas en avant. Vous pouvez trouver de nombreux exemples passionnants lors de notre safari photo à travers Hambourg, qui comprenait également le Galaxy S21:

Visite photo: quelle est la qualité des caméras?

Avec le Galaxy S21 Ultra, Samsung crée également une nouveauté. Pour la première fois, un appareil en dehors de la série Galaxy Note prend en charge un stylet S. Le stylet d’entrée fait partie d’une gamme d’accessoires. Génial: l’écran de l’Ultra est exceptionnel et la durée de vie de la batterie est bien meilleure. Notre testeur David a également quelque chose à redire:

Le S21 Ultra prend également en charge le S Pen de Samsung (© 2021 Samsung)

Galaxy S21: 150 euros moins cher

Les prix du Galaxy S21 commencent à 849 euros. Le modèle de base est 150 euros moins cher que son prédécesseur direct. Samsung demande le plus pour le modèle haut de gamme absolu: le Galaxy S21 Ultra avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne coûte 1429 euros. Vous pouvez voir la liste de prix complète (et toutes les couleurs) dans notre aperçu: