Galaxy S21: rumeurs sur la capacité de la batterie et les fonctionnalités de l’appareil photo

Quelle est la taille de la batterie du Galaxy S21 (ou Galaxy S30) et Co.? Samsung devrait présenter le successeur de la famille Galaxy S20 au public au printemps 2021. Mais il y a déjà plusieurs rumeurs sur l’équipement du produit phare – outre la batterie, il s’agit de l’appareil photo.

La batterie du Galaxy S21 + devrait être légèrement plus forte que celle du prédécesseur, rapporte SamMobile. En conséquence, la capacité est de 4 660 mAh. À titre de comparaison: la capacité du Galaxy S20 + est de 4370 mAh réels, ce que Samsung déclare 4500 mAh. En conséquence, Samsung devrait marquer la batterie du Galaxy S21 + (ou Galaxy S30 +) avec 4800 mAh. En conséquence, la capacité de la batterie aurait augmenté de trois pour cent par rapport à son prédécesseur.

Écrans plus grands, besoins énergétiques plus élevés

Cette année, Samsung a réalisé une augmentation similaire: le Galaxy S10 + dispose d’une batterie d’une capacité de 4100 mAh. En conséquence, Samsung a augmenté la capacité d’environ 400 mAh. Cependant, les smartphones et donc les écrans grossissent d’année en année – ce qui signifie que la durée de vie n’est pas vraiment plus longue malgré des batteries plus grosses.

Cependant, il existe un autre facteur qui pourrait augmenter la commodité d’utilisation: une puissante technologie de charge rapide. Au moins, le Samsung Galaxy S21 Ultra devrait prendre en charge un chargeur rapide d’une puissance de 60 watts, selon un utilisateur de Twitter. A titre de comparaison: la batterie du Galaxy S20 Ultra peut être chargée avec 45 watts. Il reste à voir sur quoi porte cette rumeur et si les S21 et S21 + bénéficieront également d’une mise à niveau. En 2021, il pourrait déjà y avoir de nombreux smartphones haut de gamme que vous pouvez charger avec 100 ou 120 watts.

Galaxy S21 avec un capteur de caméra lumineux

Il y a déjà des rumeurs sur l’appareil photo du Galaxy S21 Ultra. La caméra principale devrait continuer à avoir une résolution de 108 MP, rapporte Ice Universe sur Twitter. Cependant, le capteur est un développement ultérieur du HM1, qui est intégré au Galaxy S20 Ultra. L’expert en fuite a déjà affirmé quelque chose de similaire en avril. On peut donc s’attendre à un appareil photo qui permette d’excellentes photos même dans de mauvaises conditions d’éclairage.

Auparavant, il était dit que Samsung avait également renoncé à un capteur dit “Time of Flight” (TOF) dans le Galaxy S21. Apparemment, l’iPhone 12 Pro Max en est la raison, car Samsung veut éviter une comparaison directe. Comme son prédécesseur, la famille S21 recevra également un total de trois modèles au départ au printemps.