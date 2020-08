Galaxy S21 pour obtenir le S Pen – la fin de la série Note?

Le S Pen de Samsung est à ce jour la principale caractéristique de la série Galaxy Note. Cela pourrait changer en 2021. Apparemment, le Galaxy S21 Ultra sera équipé du stylet Samsung, mais la série Note sera complètement abandonnée.

Si vous croyez aux rumeurs de Corée du Sud, le Galaxy Note 20 est le dernier smartphone de cette série. Comme le rapporte SamMobile, le Samsung Galaxy S21 reprendra le S Pen de la série Note – et la série Note sera abandonnée au profit des smartphones Galaxy Z-Fold. Le S Pen, qui ne se trouvait auparavant que dans les appareils Note de la gamme de smartphones Samsung, pouvait également être livré avec le Galaxy Z Fold 3.

Galaxy S21 au printemps, Galaxy Z Fold 3 à l’automne 2021

Le plus gros changement pour Samsung sera probablement l’abandon de la série Galaxy Note, s’il en est réellement ainsi. Le fabricant était généralement en mesure de vendre environ 10 millions de smartphones Note au cours du dernier trimestre de chaque année. La demande d’un smartphone pliable qui pourrait remplacer la gamme populaire Note ne serait certainement pas si élevée. De plus, la production des appareils Galaxy Z-Fold ne peut pas être exécutée au même niveau que les modèles Note, car la vitre d’écran ultra-mince pour le smartphone pliable est beaucoup plus complexe à fabriquer et prend plus de temps.

Cependant, l’élimination de la série Note aiderait peut-être également la série Galaxy Z Fold sur les sauts. Le S Pen pourrait jouer ici le rôle décisif et inciter les fans de Galaxy Note à changer. Nous sommes ravis.