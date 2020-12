Galaxy S21 Plus: verrons-nous le produit phare aux côtés de l’iPhone 12 Pro?

Est-ce à quoi ressemble le Galaxy S21 +? Une vidéo fait le tour sur Internet dans laquelle le prochain produit phare de Samsung peut être vu. Dans le clip, il est à côté d’un iPhone 12 Pro, ce qui permet non seulement une comparaison de la taille.

Dans l’ensemble, le produit phare de Samsung semble être un peu plus grand que le concurrent d’Apple. Les différences de conception deviennent également claires dans le clip court: par exemple, il est à noter que les coins du dos (en plastique) du Galaxy S21 + sont légèrement arrondis. Le cadre de l’iPhone 12 Pro, en revanche, n’a pas de coins arrondis. Vous pouvez trouver la vidéo en haut de cet article.

Caméra et puce en comparaison

Les deux smartphones vous offrent apparemment un triple appareil photo: mais les objectifs du Galaxy S21 + sont apparemment disposés l’un en dessous de l’autre. Le module de caméra se trouve dans le coin supérieur gauche de l’arrière et rappelle une charnière. Le module de l’iPhone 12 Pro, quant à lui, est carré, dépasse davantage du boîtier et présente également une disposition différente des lentilles.

L’affichage du Galaxy S21 + devrait également afficher le résultat de la base de données Geekbench pour le chipset. Selon cela, le smartphone Samsung a 616 points avec un cœur et 3093 points avec plusieurs cœurs. En conséquence, le smartphone serait plus faible que le produit phare d’Apple, du moins sur le papier: l’iPhone 12 (avec A14 Bionic) a réalisé 1590 points dans Geekbench avec un cœur et 3988 avec plusieurs cœurs.

Pas longtemps avant la sortie

Il est difficile de dire à quel point il est probable que nous verrons réellement le Galaxy S21 + dans la vidéo de près de trois minutes. Il peut également s’agir d’un prototype et la conception du smartphone fini est différente, ou quelqu’un a rompu son accord de confidentialité avec Samsung et risque une lourde amende. Nous aurons probablement bientôt des photos officielles: Samsung doit planifier un événement déballé pour le 14 janvier 2021.

Surtout, deux questions restent sans réponse: Samsung opte-t-il vraiment pour un dos en plastique – et quels sont les prix des différents modèles? Êtes-vous prêt à payer plus de 1000 euros pour un smartphone comme le Galaxy S21 Ultra s’il n’a pas de boîtier en verre? Vous pouvez retrouver toutes les rumeurs actuelles sur les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung dans notre aperçu sur le sujet.