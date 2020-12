Galaxy S21 Plus dans la vidéo: Design et photos avant la sortie

Il n’y a toujours pas d’informations officielles de Samsung sur le Galaxy S21. Mais en raison de nombreuses fuites, pratiquement tous les détails sont déjà connus. Et pour couronner le tout, une vidéo détaillée sur le Galaxy S21 + a maintenant été publiée.

«J’ai déjà testé l’appareil un peu au cours du mois.» Avec ces mots, les vidéos sur les nouveaux smartphones ne commencent en fait qu’après le dévoilement officiel. Une première pratique peut déjà être trouvée sur YouTube, dans laquelle le Galaxy S21 + peut être vu. La vidéo ne va pas dans les détails, mais elle contiendrait prétendument des photos qui proviendraient de l’appareil photo du smartphone supérieur. Vous pouvez le trouver en haut de cet article.

Le Galaxy S21 + n’est pas encore prêt

Le réalisateur de la vidéo souligne également qu’il ne s’agit pas encore d’une véritable critique. Puisqu’il a probablement mis la main sur un appareil dès le début de la production, le logiciel final n’était pas encore disponible. Les développeurs travaillent généralement sur des mises à jour et des optimisations qui ne sont logiquement installées ici que peu de temps avant le lancement officiel sur le marché. Donc même s’il s’agit d’un vrai Galaxy S21 +, les photos, par exemple, ne sont pas encore représentatives du produit final.

Le design, en revanche, pourrait correspondre à celui de la version finale et s’intégrer à toutes les fuites et rumeurs précédentes. Comme prévu, l’avant dispose d’un écran plat avec de minuscules lunettes et une petite caméra perforée. À l’arrière, la base de la caméra se fond dans le boîtier, ce qui signifie que l’appareil se sépare du Galaxy S20 + sous cet angle. Les verres sont un peu en retrait et donc mieux protégés des rayures et des chocs.

Les photos sont prometteuses

En plus du matériel, la vidéo montre également les premières photos du Galaxy S21 +. Les images sont comparées aux photos de l’iPhone 12 Pro Max. Vous ne devriez pas trop vous y fier, car cela pourrait simplement être un faux. Néanmoins, la question se pose naturellement de savoir quelles images vous préférez. Leaker IceUniverse a déjà un favori avec le S21 +:

L’authenticité de la vidéo ne sera probablement pas connue avant le 14 janvier 2021. Ce jour-là, Samsung est censé dévoiler officiellement la série Galaxy S21, bien que cette date ne soit pour l’instant qu’une rumeur.