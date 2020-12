Galaxy S21: nouvelle fonctionnalité confirmée – c’est le plan de Samsung

Il y a eu des rumeurs à ce sujet depuis longtemps, maintenant Samsung a confirmé semi-officiellement une nouvelle fonctionnalité du Galaxy S21. Selon la société, certaines des fonctions les plus populaires de la série Note seront également reflétées dans les modèles S. Une indication que le Galaxy S21 prend en charge le S Pen.

Samsung a publié une déclaration du Dr. TM Roh, chef de la division mobile de Samsung, a partagé. Dans ce document, le président a non seulement passé en revue l’année 2020, mais a également fourni des perspectives pour 2021. Le plus intéressant est le projet « … de transférer certaines des fonctions les plus populaires du Galaxy Note vers d’autres appareils de notre gamme de produits ». Cela signifie très probablement le S Pen.

Adieu la série Note?

Vous ne pouvez actuellement trouver le stylet que dans les appareils de la série Note, où le stylet peut être logé dans l’appareil. Le S Pen n’a probablement pas son propre emplacement dans le Galaxy S21, mais l’appareil devrait au moins pouvoir être utilisé avec lui. DR Roh n’a rien confirmé directement non plus, mais les fuites sont certaines depuis longtemps. Jusqu’à présent, on ne sait pas si le stylet fonctionnera avec tous les modèles ou uniquement avec le Galaxy S21 Ultra.

Avec cette étape, Samsung pourrait annoncer la fin de la série Note, dont les fonctionnalités autrefois exclusives telles qu’un grand écran, un multitâche puissant et maintenant probablement aussi le S Pen se retrouvent lentement dans la série S. Pour les clients qui ont besoin d’un écran encore plus grand, Samsung propose désormais le Galaxy Z Fold 2. En conséquence, le Galaxy Note manque lentement son droit d’exister.

Samsung pourrait être plus rapide qu’Apple

La zone pliable devrait également jouer un rôle plus important pour Samsung en 2021. Avec les Galaxy Z Flip et Z Fold, les Coréens sont la seule entreprise à avoir deux séries pliables sur le marché et ce n’est pas sans raison qu’ils sont considérés comme des pionniers du pliage. Plus de détails n’ont pas encore été révélés, mais selon les rumeurs, jusqu’à quatre nouveaux téléphones pliables apparaîtront dans l’année à venir.

Soit dit en passant, Samsung prévoit probablement également un concurrent direct pour les AirTags d’Apple, qui jusqu’à présent ne sont rien de plus qu’une rumeur. «Nous facilitons également la recherche rapide des choses qui comptent le plus, de vos clés à votre portefeuille – même votre animal de compagnie», écrit le Dr. Raw dans sa déclaration. Les Galaxy Smart Tags sont probablement destinés, avec lesquels on aimerait devancer Apple.