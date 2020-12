Galaxy S21: le prix pourrait être plus bas que prévu

Quel sera le prix du Galaxy S21 pour le lancement sur le marché en janvier 2021? Comme pour les prédécesseurs du nouveau smartphone Samsung, il n’y a guère de détail qui n’ait déjà été divulgué à l’avance. Par exemple le design. Seul le prix était encore un mystère – jusqu’à présent.

Près de 150 euros – le Galaxy S21 devrait être tellement moins cher que son prédécesseur direct le Galaxy S20, rapporte l’expert des fuites Roland Quandt sur Winfuture. Lors de sa sortie au printemps 2020, le modèle de base coûtait un montant impressionnant de 1000 euros. Vous pouvez désormais acheter le successeur pour 849 euros.

Les prix des modèles individuels du Galaxy S21 en un coup d’œil:

S21: 849 euros

Galaxy S21 +: 1049 euros

Galaxy S21 Ultra: 1349 euros

La distance grandit

Selon Quandt, ce sont les prix des modèles avec 128 Go d’espace de stockage interne. Pour 50 euros de plus, vous pouvez doubler l’espace de stockage à 256 Go. Le Galaxy S21 Ultra est une exception: ici, vous pouvez prétendument recevoir 512 Go d’espace de stockage sur demande – pour 1529 euros.

Si Quandt est correct avec sa prédiction, les prix du Galaxy S21 seront inférieurs aux attentes. Plus récemment, il a été dit que Samsung facturerait 879 euros pour le lancement du modèle de base. A 200 euros, l’écart avec la version plus est tout aussi important que dans les rumeurs précédentes. Et l’écart avec la version Ultra s’est également creusé – car le Galaxy S20 Ultra coûtait également au moins 1349 euros lors de sa sortie.

Plastique, pas d’accessoires et deux puces?

La question passionnante est bien sûr: qu’obtient-on pour ces prix? Par exemple, il y avait des rumeurs sur les boîtiers en plastique pour tous les modèles – mais au moins il a été récemment dit qu’au moins le Galaxy S21 Ultra utilise un matériau différent. Cependant, nous devrons probablement nous passer des écouteurs et de l’alimentation. Avec l’iPhone 12, Apple a démontré avec succès que cette mesure d’économies était possible.

La décision présumée de Samsung d’installer différents chipsets dans différentes régions est également discutable. Il reste à voir à quel point le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100 sont vraiment puissants dans la pratique – et s’ils peuvent rivaliser avec l’iPhone 12 et Co. Samsung présentera ses nouveaux smartphones haut de gamme au public à la mi-janvier 2021. Vous pouvez retrouver toutes les rumeurs dans notre aperçu sur le sujet.