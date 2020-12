Galaxy S21 +: la vidéo compare le smartphone avec l’iPhone 12 Pro

Samsung n’a même pas encore présenté officiellement le Galaxy S21 +, car le prochain produit phare est déjà comparé à l’iPhone 12 Pro d’Apple dans une vidéo. Surtout, les différents designs deviennent clairs.

Dans une vidéo, le YouTuber compare le smartphone haut de gamme actuel d’Apple, l’iPhone 12 Pro, avec un appareil qui ne sera disponible qu’en janvier: le Galaxy S21 +. La chaîne YouTube sakitech a mis la vidéo pratique en ligne (via MacRumors).

Il ne dit pas s’il s’agit en fait de la version de vente finale ou simplement d’un modèle de pré-production. La comparaison directe est intéressante. L’iPhone 12 utilise un dos en verre mat, tandis que le Galaxy S21 + n’utilise apparemment qu’un matériau de type plastique. Il est fort possible que cela change avant la version finale.

Différentes approches de la caméra

Bien qu’une triple caméra soit utilisée dans les deux téléphones portables, Apple s’appuie sur un arrangement de caméra triangulaire et le modèle Samsung sur des objectifs positionnés verticalement. Autre différence: la triple came de l’iPhone 12 Pro est clairement séparée du cadre et présente un renflement visible, mais sur le Galaxy S21 +, la caméra fusionne littéralement dans le cadre de l’appareil – et forme ainsi une unité.

Un coup d’œil à l’avant montre que les lunettes du Galaxy S21 + sont extrêmement étroites, tandis que la caméra selfie est toujours intégrée à l’écran en tant que caméra perforée.

Samsung voudrait officiellement dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones le 14 janvier. Les observateurs attendent trois modèles différents: le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra.