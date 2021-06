Galaxy S21 : la nouvelle mise à jour continue de fonctionner sur les problèmes de caméra ? · ⊃ 45secondes.fr.de

Samsung est en pleine forme et distribuerait une autre mise à jour au Galaxy S21. Le constructeur semble travailler sur son modèle phare et un problème de caméra connu.

Le fabricant sud-coréen a récemment commencé à distribuer la mise à jour de juin sur certains smartphones Samsung. Les modèles S21 font également partie des destinataires du correctif de sécurité de juin 2021. Maintenant, cependant, une deuxième mise à jour pour le Samsung Galaxy S21 aurait été vue sur certains appareils ce mois-ci, comme l’a rapporté SamMobile. Selon les descriptions des correctifs, des travaux ont à nouveau été effectués sur les performances de la caméra auparavant quelque peu instables, entre autres.

affichage









Samsung Galaxy A32 5G

+ BLEU Allnet L 4 Go + 1 Go (exclusivement pour les clients 45secondes.fr – seulement ici) Action COURBE ! +1 Go de données supplémentaires

Design minimaliste plein de style (conception transparente avec boîtier de caméra subtil)

Volume de données LTE de 5 Go (avec jusqu’à 21,6 Mbit/s)

Samsung Galaxy S21 : une deuxième mise à jour améliore l’appareil photo ?

Après le premier patch de juin, Samsung a mis en circulation une mise à jour de suivi avec le numéro de firmware « G99xBXXU3AUF2 ». La mise à jour serait actuellement distribuée aux modèles Galaxy S21 aux Émirats arabes unis. Encore une fois, Samsung semble travailler sur le logiciel de l’appareil photo parallèlement à des améliorations générales et à la sécurité. Avec le premier patch de juin, Samsung a corrigé le bégaiement sévère dans l’application de l’appareil photo, qui se produisait principalement lors du zoom. Avec la nouvelle mise à jour, des améliorations ont peut-être été apportées pour éliminer tout bégaiement restant.



L’application appareil photo du Galaxy S21 a récemment dû lutter contre le bégaiement (© 2021 45secondes.fr)









Dans ce pays, la mise à jour devrait arriver un peu plus tard. Il faut généralement un certain temps pour que la mise à jour atteigne tous les pays. En général, les mises à jour sont déployées par vagues, même au sein d’un pays, et pas toutes en même temps. Gardez donc un œil sur vos notifications ou vérifiez manuellement dans les paramètres via l’élément de menu « Mise à jour du logiciel » si le nouveau logiciel est disponible pour vous.

Si vous n’avez pas encore reçu le patch de juin mentionné au début dans votre région ou votre pays, il est également possible que Samsung envoie plutôt les innovations dans une seule mise à jour. Dans tous les cas, vous devez installer le correctif de sécurité dès qu’il est disponible pour fermer toute vulnérabilité. Étant donné que la taille du fichier est généralement de l’ordre de quelques centaines de mégaoctets, les temps de chargement doivent également être limités, même en cas de mobilité ou avec une connexion WLAN lente.









accord

Samsung Galaxy S21 5G

+ o2 M Boost gratuit 40 Go mensuel / 24mois : 56,99 €

49,99 au magasin