Galaxy S21: la capacité de la batterie suggère une durée de fonctionnement relativement courte

Voici comment devrait être la capacité de la batterie du Galaxy S21 (ou Galaxy S30): Il faudra bien longtemps avant la sortie du successeur du Galaxy S20. Samsung devrait sortir le smartphone au printemps 2021. Il y a maintenant des rumeurs sur la capacité de la batterie.

La batterie du Galaxy S21 devrait offrir une capacité de 4000 mAh, rapporte SamMobile. Les batteries du modèle de base et de la version plus sont apparemment apparues auprès de l’autorité d’homologation chinoise. Samsung n’aurait pas changé la capacité de la batterie par rapport à son prédécesseur: le Galaxy S20 dispose également d’une batterie de 4000 mAh.

Galaxy S21 + avec une batterie plus puissante

Cela semble différent avec le grand frère: le Galaxy S21 + devrait avoir une batterie d’une capacité d’environ 4800 mAh. Ce nombre a déjà fait surface dans le moulin à rumeurs. A titre de comparaison: le Galaxy S20 + dispose d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh.

Les deux chiffres ne signifient pas nécessairement que la durée de fonctionnement sera prolongée ou, dans le cas du modèle de base, stagnera. En plus de l’affichage, la coordination du logiciel et du matériel a également une influence sur la durée de vie de la batterie. Dans ce pays, un facteur décisif sera probablement de savoir si Samsung peut maîtriser la gestion énergétique de ses processeurs Exynos. Dans ce domaine, le chipset Samsung en interne est en retard sur la concurrence Qualcomm. Pour cela, Samsung a dû accepter les critiques de l’entreprise elle-même.

S21 ou Galaxy S30?

En attendant, il n’a pas encore été précisé comment le prochain smartphone de Samsung devrait être appelé. Dans la salle se trouvent les noms «Galaxy S21» et «Galaxy S30». Il y a de bonnes raisons pour les deux noms: “S21” va bien avec l’année 2021, tandis que “S30”, un nombre plus élevé, indiquerait une augmentation plus significative du matériel. Samsung veut décider comment le successeur du Galaxy S20 devrait s’appeler d’ici fin 2020 au plus tard.

En fait, le Galaxy S21 / Galaxy S30 pourrait signifier une grande innovation: la rumeur veut que Samsung envisage d’équiper le plus grand modèle de la gamme d’un S Pen. La populaire série Note, pour laquelle le stylet a été l’une des principales caractéristiques jusqu’à présent, pourrait être écrasée pour cela. Le Galaxy Note 20 serait le dernier du genre et nous en aurons probablement la certitude en février, lorsque Samsung introduira officiellement le smartphone.