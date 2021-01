Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra: la nouvelle Classe S peut le faire

Plus tôt que d’habitude, Samsung a maintenant présenté sa nouvelle série phare Galaxy S21: le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra – le tout avec des communications cellulaires 5G rapides. Nous avons toutes les informations sur les nouveaux modèles haut de gamme de Samsung – et révélons les différences entre les smartphones individuels.

Conception et affichage: 120 Hz pour le Galaxy S21 Ultra uniquement. Performances: Jusqu’à 16 Go de RAM pour le Galaxy S21 Ultra. Appareils photo: Batterie Triple-Cam ou Quad-Cam, connexions, fonctionnalités – et prix, couleurs et version du S Pen: Galaxy S21 à partir de 849 euros Design et affichage: 120 Hz uniquement sur le plein écran Galaxy S21 Ultra Un contour de caméra aux couleurs contrastées est probablement la plus grande différence par rapport à son prédécesseur en termes de design. Image: © Samsung 2021

Visuellement, les nouveaux modèles de la série Galaxy S21 sont également très similaires au prédécesseur, le Galaxy S20. En d’autres termes: un écran Infinity-O presque sans bordure avec un trou pour la caméra selfie est utilisé. Si vous regardez à l’arrière, vous remarquerez immédiatement un changement majeur dans la conception, car: le contour de la caméra principale est de couleur contrastée par rapport au boîtier et forme une unité avec le cadre.

Galaxy S21 / S21 + Galaxy S21 Ultra 6,2 ou 6,7 pouces avec 2400 x 1080 pixels 6,8 pouces avec 3200 x 1440 pixels Écran AMOLED avec écran AMOLED 60 Hz avec 120 Hz 128 Go ou 256 Go de mémoire 128 Go , 256 Go ou 512 Go de mémoire 8 Go de mémoire principale 12 Go de mémoire principale (16 Go avec la version 512 Go) Processeur Exynos 2100 octa-core Processeur Exynos 2100 octa-core Triple caméra (12 MP + 12 MP + 64 MP) Caméra Quad (108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP) Caméra frontale avec caméra frontale 10 MP avec batterie 40 MP avec batterie 4000 mAh ou 4800 mAh avec 5000 mAh — Compatible avec S Pen Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.2 à partir de 849 euros ou 1049 euros à partir de 1249 euros

Avec une taille d’écran de 6,2 pouces, le Galaxy S21 est le plus petit appareil du groupe, tandis que la version plus mesure 6,7 pouces en diagonale. Le Galaxy S21 Ultra 5G est même un peu plus grand et a une diagonale d’écran de 6,8 pouces. Comme le Galaxy S21 Plus, le Galaxy S21 a une résolution de 2400 x 1080 pixels, grâce à quoi le Galaxy S21 atteint une densité de pixels plus élevée en raison de son écran plus petit. Les acheteurs du Galaxy S21 Ultra obtiennent un affichage encore plus net: la résolution ici est de 3200 x 1440 pixels. La version ultra est également le seul modèle de la nouvelle série S21 avec un affichage rapide de 120 Hz.

Performances: Jusqu’à 16 Go de RAM pour le Galaxy S21 Ultra plein écran La puce Exynos 2100 de Samsung fonctionne sous le capot. Image: © Samsung 2021

La nouvelle puce de Samsung, l’Exynos 2100, fait son travail dans les trois modèles. Il s’agit d’un puissant processeur octa-core qui est pris en charge par 8 Go de RAM dans les Galaxy S21 et Galaxy S21 +. Si vous avez besoin de plus, vous trouverez ce que vous cherchez avec le Galaxy S21 Ultra: 12 Go sont intégrés en standard – si vous choisissez la version 512 Go, vous obtenez 16 Go de RAM. Les premiers tests devront montrer la puissance réelle du chipset. Cependant, les premiers repères non officiels suggèrent un vrai homme musclé.

Caméras: Triple-Cam vs Quad-Cam plein écran Le Galaxy S21 et le Galaxy S21 + ont un appareil photo principal avec trois objectifs. Image: © Samsung 2021

Le Galaxy S21 et le Galaxy S21 + sont chacun équipés d’un triple appareil photo composé de deux objectifs 12 mégapixels pour grand angle et ultra grand angle, complétés par un téléobjectif de 64 mégapixels. Le Galaxy S21 Ultra, par contre, marque même des points avec une caméra quad. Il s’agit notamment d’un appareil photo grand angle de 108 mégapixels, d’un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs de 10 mégapixels chacun.

La série S21 présente de nombreuses fonctionnalités qui rendent la photographie plus pratique, comme la fonction dite de prise unique. Cela vous permet de capturer la scène avec une seule photo, tout en choisissant le meilleur résultat parmi 14 images différentes. Et cela fonctionne non seulement pour les photos, mais aussi pour les vidéos. En parlant de vidéos: si vous le souhaitez, vous pouvez les enregistrer en résolution 8K brillante à 24 images par seconde. Cependant, le prédécesseur maîtrisait déjà la fonctionnalité.

Une caméra de 10 mégapixels sert de caméra frontale dans le Galaxy S21 et le Galaxy S21 +, tandis que la résolution du modèle Ultra est même de 40 mégapixels. Donc, si vous souhaitez prendre des selfies avec une excellente qualité, jetez un œil au Galaxy S21 Ultra.

Batterie, connexions, fonctionnalités – et plein écran du S Pen Pour la première fois, vous pouvez utiliser le S Pen avec un téléphone portable Galaxy S, mais uniquement avec le Galaxy S21 Ultra. Image: © Samsung 2021

Les trois smartphones ont une batterie décente sous le capot: le Galaxy S21 a une capacité de 4000 mAh, le Galaxy S21 + 4800 mAh et le modèle haut de gamme a une batterie complète de 5000 mAh. Les trois appareils prennent en charge la charge rapide avec 25 watts et la charge sans fil avec au moins 15 watts. Toute la série S21 transmet dans le réseau rapide 5G et dispose de Bluetooth 5.0, le Galaxy S21 Ultra dispose même de Bluetooth 5.2.

En termes d’équipement, les modèles ne diffèrent guère les uns des autres: la reconnaissance faciale est standard sur tous, et un capteur d’empreintes digitales à ultrasons est installé directement sous l’écran. Les téléphones portables sont également protégés contre l’eau et la poussière grâce à la certification IP68.

Cependant, il y a une différence cruciale dans les fonctionnalités – et c’est la compatibilité avec le S Pen sur le Galaxy S21 Ultra. Jusqu’à présent, le stylet n’a été réservé qu’à la série Note, avec la nouvelle série S Samsung change de stratégie.

Prix, couleurs et sortie: le Galaxy S21 démarre à partir de 849 euros plein écran Toutes les couleurs de la nouvelle série Galaxy S21 en un coup d’œil. Image: © Samsung 2021

Le Galaxy 21 est disponible dans les couleurs suivantes:

Phantom Grey Phantom White Phantom Pink Phantom Violet

Le Galaxy S21 +, cependant, dans ces couleurs:

Phantom Black Phantom Silver Phantom Violet

Si vous choisissez le Galaxy S21 Ultra, vous pouvez choisir entre ces couleurs:

Phantom Black Phantom Silver Galaxy S21 Prix 128 Go, 8 Go de RAM 849 euros 256 Go, 8 Go de RAM 899 euros Galaxy S21 + Prix 128 Go, 8 Go de RAM 1049 euros 256 Go, 8 Go de RAM 1099 euros Galaxy S21 Ultra Prix 128 Go, 12 Go de RAM 1249 euros 256 Go, 12 Go de RAM 1299 euros 512 Go, 16 Go de RAM 1429 euros

La sortie de trois nouveaux téléphones portables Galaxy S21 aura lieu le 29 janvier. Les précommandes sont désormais possibles.

